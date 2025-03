Qué estudiar: claves para elegir bien tu futuro profesional

Jueves, 27 de marzo 2025, 09:07 Compartir

Son muchos los jóvenes que durante estos meses se plantean qué quieren hacer con su formación en su futuro más próximo. Se encuentran ante un cruce de caminos en el que deben elegir la vía correcta hacia su futuro laboral, pero no disponen de ese GPS que les diga cuál es la bifurcación correcta. En este laberinto, son varios los aspectos que deberemos analizar antes de tomar cualquier decisión. Antes de continuar con nuestro itinerario formativo, debemos saber qué nos gusta, para qué nos vemos capacitados, cuáles son las oportunidades laborales qué podremos encontrar... Y, por supuesto, escuchar a quienes nos pueden ayudar en esta decisión.

Es una misión que no es siempre sencilla de llevar a cabo, pero a la que, en un momento u otro, deberemos enfrentarnos y, por ello, es mejor hacerlo de manera reposada y teniendo la sensación de que el paso que vamos a dar es, sin duda, meditado.

En primer lugar, deberemos escuchar a nuestro corazón, pero también a nuestra cabeza. Es decir, tenemos que pensar cuáles son aquellas actividades que nos gustan y a las que nos gustaría dedicarnos de forma profesional. Si las tenemos identificadas, es aconsejable que nos acerquemos aún más a ellas por medio de talleres o cursos que nos confirmen que, de verdad, son ámbitos a los que nos gustaría dedicarnos.

Pero, además, deberemos realizar un ejercicio de reflexión, viendo si es factible ejercitar nuestra profesión de esa manera y también analizando nuestras fortalezas y debilidades. Es decir, saber cuáles son nuestras habilidades y limitaciones (hay varios tipos de examen que nos ayudarán a identificarlas) para ser conscientes de nuestras capacidades más allá de nuestros gustos, preferencias o aficiones. Nos gustaría desempeñar nuestra vida laboral en un determinado ámbito pero, ¿estamos capacitados para ello? La respuesta siempre debe ser afirmativa en este caso.

En este paso, es también muy importante no tener miedo. Son decisiones cruciales, claro está, y no se pueden tomar a la ligera, pero también debemos tener claro que no son irrevocables y que, si creemos que nos hemos equivocado, siempre tendremos tiempo de desandar el camino ya realizado y buscar otra dirección o de complementar la opción escogida con otros estudios. Eso sí, la motivación es un ingrediente indispensable a la hora de apostar por un camino formativo.

Analizar el mercado

Y, después, tendremos que analizar el mercado laboral para saber si esa profesión que estamos escogiendo tiene oportunidades en él. La vocación es muy respetable y siempre es aconsejable tenerla en cuenta, pero cuando no la tengamos tan identificada, siempre nos podremos dejar guiar por esas tendencias que nos pueden ayudar a tener un futuro profesional mejor: las que demandan más expertos, las que mejor pagan, las que tienen una mayor previsión de crecimiento… son muchos los indicadores por los que nos podemos guiar también en este sentido.

Además, deberemos estudiar qué centros ofrecen esas materias en las que queremos formarnos, si están cerca o lejos de nuestro domicilio o ciudad, qué otras decisiones deberíamos tomar si escogemos uno u otro, si podremos acceder a ellos…

Escuchar a quienes saben

Por último, pero no menos importante, deberemos también escuchar a esas personas cuya opinión puede tener un importante valor para nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, de esos profesores que tan bien nos conocen, de esos orientadores que siempre nos ayudarán con sus consejos y, por supuesto, de aquellos familiares que buscan lo mejor para nosotros y saben perfectamente en qué terrenos podemos desenvolvernos mejor. La decisión será en muchos casos individual y, todo aquello que conlleve, nos afectará a nosotros antes que a nadie, pero ello no es óbice para que podamos empaparnos de las opiniones de quienes tenemos a nuestro alrededor.