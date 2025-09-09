Más que idiomas: ahora también oposiciones

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:51 Compartir

El verano llega a su fin y con él arranca un nuevo curso. Con las pilas cargadas, Elduaien da la bienvenida a antiguos estudiantes, así como al nuevo alumnado al incipiente curso 2025/2026, que presenta grandes novedades en cuanto a la oferta formativa de la academia se refiere.

Y es que la preparación de oposiciones dedicadas a la educación son la nueva gran apuesta de Elduaien para el presente curso, por lo que todos los profesores que vayan a afrontar este proceso, podrán encontrar en este centro el mejor acompañamiento y preparación posible. Con sede en siete localidades del territorio -Andoain, Beasain, Donostia (2), Irun, Lasarte-Oria, Tolosa (3) y Amasa-Villabona-, Elduaien se presenta como un nuevo aliado para alcanzar el éxito en el camino de la oposición. Si estás interesado en las convocatorias del departamento de Educación, podrás formarte de la mano de Elduaien en unas instalaciones de primer nivel y con unos cursos que te ayudarán en el camino del estudio.

Para más información sobre los cursos y las inscripciones, contactar con Elduaien a través del mail oposaketak@elduaien.com.

Obtén tu certificado Cambridge

De forma complementaria a esta gran novedad que suponen los cursos para opositores, Elduaien continúa siendo una de las grandes academias de idiomas de Gipuzkoa. Por ello, inmersa en el nuevo inicio de curso que dio comienzo el pasado 1 de septiembre para el alumnado, la academia está dando cierre a las últimas convocatorias de exámenes de Cambridge de septiembre. Asimismo, ya están disponibles las primeras convocatorias para el curso 25/26.

Si quieres obtener ya el B2 First, el C1 Advanced o el C2 Proficiency, estás a tiempo de apuntarte a los exámenes para lograr dichos certificados. Descubre toda la información, el calendario de exámenes y el procedimiento para la inscripción en su página web www.elduaien.com/es/fechas-e-informacion- examenes-cambridge.

Elduaien apuesta por los grupos reducidos, lo que añade un extra de atención a cada alumno que permite un mejor aprendizaje

Amplia variedad de idiomas y servicios

Que Elduaien sea una de las academias con mayor reconocimiento del territorio no es casualidad. Parte de su éxito se debe a su forma de impartir las clases, porque la apuesta por los grupos reducidos añade un extra de atención a cada alumno, algo muy valorado y que, además, permite un mejor aprendizaje. Por si esto no fuera suficiente, también existe la opción de escoger clases privadas o semiprivadas a demanda, adaptándose Elduaien a lo que la persona en cuestión necesite en el preciso momento.

En cuanto a la oferta de idiomas, el inglés sigue siendo el idioma estrella, pero hay otras muchas lenguas que se imparten en Elduaien y que se están convirtiendo en importantes herramientas para el presente y el futuro, lo que hace que vayan ganando más importancia con el tiempo. Hablamos de idiomas destacados como al francés, el alemán, el italiano o el euskera; disponibles todos ellos en sus centros.

Por último, no puede dejarse de mencionar que si algo distingue a Elduaien son las ofertas que tiene para su clientela. Más allá de ser una mera academia de idiomas a la que se acude únicamente a aprender, brindan servicios complementarios como traducciones, interpretaciones e incluso refuerzo de materias escolares, así como asesoramiento para quienes buscan diferentes estancias en el extranjero.