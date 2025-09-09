Porque cada idioma tiene su porqué Estudiar una lengua siempre es una decisión acertada, más si tenemos en cuenta qué nos puede aportar cada una de ellas

La formación en idiomas es siempre una gran idea, porque aprender nunca está de más y las lenguas nos enriquecen especialmente. En un mundo en el que el inglés es hablado por 1.500 millones de personas; seguido por el chino mandarín, con 1.100 millones de hablantes -casi el doble que el hindi y muy por encima del español, el francés o el árabe- siempre nos vendrá bien saber para qué nos puede venir bien, de manera más concreta, estudiar un determinado idioma.

Imaginemos, por ejemplo, que queremos formarnos en el ámbito de los negocios o la ciencia. En estos terrenos, es el inglés la lengua que manda y que realmente resulta imprescindible. Sin embargo, en el comercio y las relaciones internacionales, el chino mandarín está empezando a ganar un indudable peso. Si cualquiera de estas gestiones va a tener su base de operaciones en América Latina, el español será una lengua muy útil.

Sin embargo, si nuestro foco está puesto en las relaciones institucionales, en la diplomacia o en la cultura, ahí el francés será una elección siempre acertada, porque se trata de la lengua más utilizada en la diplomacia internacional. En este mismo ámbito, hay que reconocer la influencia que está ganando el árabe, una lengua clave en Oriente Medio y también en el norte de África. Los profesionales que dominan este idioma son cada vez más demandados.

El hindi y el portugués son dos apuestas de futuro relacionadas con unos mercados que ofrecen muchas posibilidades, pero no tantas certezas a día de hoy

Y si, por ejemplo, nuestra carrera se desarrolla en el ámbito de la tecnología, deberemos familiarizarnos con otras tres lenguas: el alemán, muy valorado en el terreno de las ingenierías, sobre todo, y también en las ciencias; el japonés, vinculado, sobre todo, a la innovación, los videojuegos y la automoción; y el coreano, que cada vez es más demandado por el 'boom' tecnológico y cultural que se ha dado con esta lengua como motor.

Y si todavía pensamos y planificamos más a futuro, podremos apostar por dos lenguas que tienen todos los boletos para ser muy valoradas. La primera es el portugués, ya que tanto Brasil como la África lusófona ofrecen interesantes mercados en plena expansión. La otra apuesta de futuro sería el hindi, porque la de India es una de las economías emergentes más importantes a nivel mundial y sus empresas empiezan a ocupar posiciones de privilegio.

Sea cual sea nuestra elección, deberemos tener claro que aprender un idioma siempre es una de las mejores maneras de enriquecernos en cuanto a cultura y formación, ya que ofrece beneficios a nivel personal, académico y profesional, siendo una llave que nos abre otras puertas.