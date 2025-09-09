Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alliance Française

El francés que se adapta a ti

Es, más que una academia, una asociación cultural que permite una inmersión total en la lengua vecina

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:49

Los pocos kilómetros que nos separan del otro lado de la muga se diluyen cuando uno entra en Alliance Française que, más que una academia exclusivamente de francés, es un trocito de Francia en Donostia-San Sebastián, situada junto al campus de la UPV/EHU.

Y es que en Alliance Française imparten clases de francés, pero con una metodología comunicativa que, centrada en la conversación, permite adaptar las clases y cursos a cualquier necesidad u objetivo del alumno. Tienen una amplia propuesta dirigida a todas las edades, a partir de los 5 años, con clases de aprendizaje general hasta sesiones específicas de preparación a los exámenes oficiales (en todos los niveles, desde A1 hasta C2). Cabe destacar que son el único centro oficial de exámenes DELF DALF en Gipuzkoa.

Son el único centro oficial de exámenes DELF DALF en toda Gipuzkoa y ofrecen clases de preparación a todos los niveles (A1-C2)

Su profesorado nativo, con su 'savoir faire', es el alma de la clase. Con su dilatada experiencia, motivado y siendo examinador oficial, es tu mejor compañero de aprendizaje de francés, tanto en clases de grupo como en clases particulares. Proponen diferentes ritmos de aprendizaje (un día o dos días a la semana), lo que te facilita la elección. También puedes seguir las clases a distancia y, por último, te ofrecen, si necesitas clases particulares, un sistema de bonos. Para las empresas, cuentan con programas específicos, incluyendo las gestiones para la bonificación de la formación de los trabajadores.

Y no olvidemos sus 'clases' exclusivas de conversación para aquellas personas que simplemente desean practicar el idioma para no olvidarlo, mejorar su comunicación o compartir con los compañeros de clase y el profesor un buen momento en francés. Porque el ocio también tiene un lugar destacado en Alliance Française, asociación cultural para la promoción de la cultura francesa y, así, permitir a su alumnado salirse de los libros para una inmersión a fondo en el país vecino.

