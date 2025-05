161 años de compromiso con la sostenibilidad, avanzando con la mirada en el futuro

Lunes, 26 de mayo 2025, 09:46 Compartir

Fundada en 1864, Hijos de Juan de Garay se ha erigido en una de las empresas industriales más potentes del territorio. La innovación y la sostenibilidad, entendidas como la capacidad de adaptación y toma de cada decisión atendiendo a su impacto futuro, han sido los pilares de su actividad manufacturera. Actividad que comenzó fabricando fósforos y como fabricante de tubos, pasando por los paraguas y sombrillas. Otros productos de mayor precisión, como por ejemplo componentes de la motocicleta Lube o los prototipos del Talgo, son el origen de la actual fabricación de barras de latón, tubos calibrados de acero y componentes de automoción.

Si algo ha caracterizado a la empresa familiar Garay, a día de hoy en quinta generación, ha sido el entender la sostenibilidad desde un prisma integral. Su política de sostenibilidad está completamente presente y consolida-da en la política empresarial de Garay, desplegando a partir de ella acciones en materia de responsabilidad social corporativa, de salud y seguridad laboral y de seguridad y privacidad, además del Código de Conducta al que se acogen todas las personas de su organización.

Los clientes de Garay, tanto de la industrial en general como en el sector de automoción, principal destinatario de sus productos y servicios, se enfocan cada vez más en el concepto de sostenibilidad. Por ello, a día de hoy Hijos de Juan de Garay reporta en diferentes plataformas globales los indicadores de su actividad industrial desde el triple prisma social, económico y medioambiental.

Las nuevas líneas de producto Ecotube 2030 y Circularbrass responden a la doble transición digital y medioambiental de la industria a nivel europeo

Ello no ha hecho sino enriquecer aún más a esta empresa oñatiarra, toda vez que entienden la sostenibilidad como un reto común a toda la cadena de valor, siendo por ello fundamental implicar a los demás 'stakeholders', centros de educación y proveedores incluidos.

Ampliar

Aportar valor, su seña de identidad

Inmersa de lleno en la sostenibilidad, Garay afronta la doble transición medioambiental y digital. Retos de presente que marcarán el futuro de esta empresa que es consciente de la gran profundidad y velocidad de cambio que ello conlleva.

Su más reciente aportación al sector de automoción es el lanzamiento de la línea de producto Ecotube 2030, caracterizada por componentes un 20 % más ligeros y con una reducción del 30 % de emisiones de CO2 asociadas. También merece mención especial su apuesta por la circularidad, muy presente en su unidad de negocio de latón, a través de las barras y perfiles calibrados Circularbrass.

En la vertiente de gestión medioambiental, con el Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, conocido como EMAS -EcoManagement and Audit Scheme- además de la ISO 14001, Garay camina firme en la búsqueda de la eficiencia, enfocándose en la reducción del uso de combustibles y otras materias primas, y, en consecuencia, en la disminución de residuos. Junto a la búsqueda de la excelencia operativa, la empresa apuntala así su generación de EBITDA.

Ampliar

Por otro lado, y como muestra de su firme compromiso con el desarrollo del entorno, fomentan la sostenibilidad social otorgando una importancia vital a las personas. Además de la estabilidad laboral y la oferta de planes de formación y adecuación a las nuevas tecnologías, Garay vela por la igualdad de oportunidades y por la ausencia de cualquier tipo de discriminación. En clave de seguridad y salud, cuenta con su sistema certificado con la ISO 45001, muestra del trabajo que desarrolla en este ámbito con el objetivo de continuar mejorando.

Todo ello no hace sino corroborar que Garay es una empresa industrial manufacturera líder en materia de sostenibilidad. La aportación de valor a sus clientes desde la transformación de la materia prima ha sido durante 161 años una de sus principales señas de identidad. El objetivo es que siga siéndolo durante un largo tiempo más. Siempre con la mirada fi jada en seguir avanzando en la sostenibilidad desde el triple prisma social, económico y medioambiental, sin abandonar la búsqueda constante de la máxima eficiencia basada en el compromiso y conocimiento de las personas, adaptación al mercado e innovación a través de nuevas tecnologías. Una estrategia que les ha acompañado durante toda su historia y que lo hará en las transiciones del presente y del futuro. 'Garay, we keep doing'.

Garay Arboleda Obispo Otaduy, 7-11

OÑATI

943 78 00 11

hjgaray

www.hjgaray.es