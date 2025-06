«MUBIL es un éxito y logro del territorio»

Viernes, 27 de junio 2025, 12:06 Compartir

Usted estuvo implicado desde prácticamente el principio en el impulso de MUBIL. ¿Cómo nació la idea de crear un centro así y qué necesidades concretas se detectaron en aquel momento?

Este proyecto surge en los años 2017-2018 y yo se sumé al equipo de trabajo en 2020. En aquel momento la idea estaba ya sobre la mesa y contábamos con un emplazamiento definido, pero faltaba desarrollarla e implementarla. La propuesta fue cogiendo forma al identificar en el territorio una serie de actores y empresas relevantes en el ámbito de la movilidad, así como capacidades tecnológicas y de investigación destacadas, especialmente en el desarrollo de baterías eléctricas. Faltaba la hoja de ruta, pero ya contábamos con un emplazamiento definido. La propuesta fue cogiendo forma al identificar en el territorio una serie de actores y empresas relevantes en el ámbito de la movilidad, así como capacidades tecnológicas y de investigación destacadas, especialmente en el desarrollo de baterías eléctricas.

De la reflexión estratégica que surge de conocer que existen agentes relevantes en el territorio y observar que este sector iba a sufrir una evolución importante en los siguientes años, Diputación opta por este sector como apuesta estratégica de futuro. En el marco de la estrategia de especialización inteligente, orientada a posicionar el territorio en nichos de actividad de alto valor añadido donde confluyen capacidades productivas y de I+D, la nueva movilidad se definió como uno de los ámbitos elegidos.

«MUBIL surge de una ambiciosa apuesta para posicionar Gipuzkoa tras una reflexión estratégica»

En aquel origen, lo que subrayábamos era que queríamos que este proyecto fuera referente en el sur de Europa. Lógicamente, ha habido que trabajar mucho en el desarrollo de esta idea pero, en definitiva, surge de esa oportunidad, de esa reflexión para identificar dónde estaban las principales características del territorio y de hacer una apuesta muy concreta para posicionar Gipuzkoa.

¿Cuál fue el papel de la Diputación en el diseño y puesta en marcha de MUBIL y cómo se articuló la colaboración con otros agentes públicos y privados?

La contribución inicial de la Diputación Foral de Gipuzkoa consistió en promover una reflexión estratégica y en seleccionar una temática pertinente y alineada con los retos de futuro. Desde sus inicios, el objetivo de MUBIL ha sido claro: generar nuevas capacidades empresariales e industriales en el territorio en torno a sectores emergentes.

A partir de ahí, el papel de la Diputación ha sido el de tejer conexiones, fomentar sinergias y construir un sueño colectivo de territorio. Un escenario de futuro en el que todos los agentes -instituciones, empresas, centros de conocimiento y sociedad- desempeñan un papel protagonista. Porque una estrategia territorial no se construye en solitario, sino desde la colaboración y el compromiso compartido.

¿Fue la respuesta de esos agentes positiva desde el primer momento?

La respuesta siempre fue buena, pero sí, también había cierta incertidumbre por saber cómo se iba a materializar el proyecto. Ha sido un camino, en el que no siempre toda la hoja de ruta estaba completamente definida; también hemos ido haciendo camino al andar.

«Tiene la singularidad de integrar, en un único espacio, las distintas piezas que conforman todo el ecosistema»

Claramente, el resultado del MUBIL actual ha superado las expectativas que teníamos al comienzo. En aquel comienzo decíamos con la boca bastante pequeña que nos gustaría que fuera referente en el sur de Europa. A día de hoy, yo me atrevo a decir que MUBIL es un referente europeo. En distintos puntos de Europa pueden encontrarse por separado algunas de las capacidades que ofrece este centro, pero la combinación de todas ellas -como sus infraestructuras de testeo y sus espacios empresariales- reunidas en un único espacio, es algo sin precedentes. Las personas que conocen bien el sector así nos lo confirman. Y no es que lo afirme yo, en las jornadas de MUBIL Lab Experience, el responsable de Aston Martin, que no es un fabricante cualquiera de vehículos, se levantó y nos dijo: «Oíd, chicos, lo que tenéis aquí es único en Europa. Levantaos y contadlo».

La inauguración de MUBIL marca un hito. ¿Qué supone esta infraestructura para Gipuzkoa y para Europa en movilidad inteligente y sostenible?

MUBIL pone al servicio del tejido industrial muchísimas cosas. Por una parte, hay unos laboratorios que aportan capacidades de testeo técnico, de una serie de tecnologías concretas como baterías eléctricas, power train, pilas de combustible de hidrógeno... Aporta capacidades de testeo para las empresas guipuzcoanas que puedan requerir esas necesidades y que de por sí, a título individual, no hubieran sido capaces de poder abordar este tipo de inversiones.

Además, no es exclusiva para las empresas radicadas en Gipuzkoa: hay empresas externas, importantes del ámbito de la automoción o de la movilidad, que también están realizando sus testeos aquí. Es una vía muy válida para obtener conocimiento y, en base a eso, plantear tu hoja de innovación y de investigación y desarrollo.

«Este proyecto es lo suficientemente atractivo como para ejercer de imán con ese talento que en su día se fue de Gipuzkoa»

Por otro lado, en MUBIL diferentes start-ups e iniciativas emprendedoras, ya sean de emprendedores individuales o proyectos intraemprendedores dentro de empresas o grupos empresariales que desean iniciar nuevas actividades en este campo, encuentran un espacio ideal para interactuar y posicionarse de manera relevante.

Y, a su vez, al resto de empresas del territorio se les ofrece la visión y acompañamiento, para analizar y desarrollar las oportunidades que se les pueden presentar en este sector, en base a sus capacidades tecnológicas, conocimiento, maquinaria o sectores en los que actualmente están ya presentes.

Creo también que a Europa le ofrece un entorno único, una muestra y un escaparate de lo que tiene el ecosistema guipuzcoano: centros tecnológicos, startups, formación y unas infraestructuras muy singulares que hacen muy particulares tanto este centro como este polo.

¿Qué ventajas competitivas aporta al ecosistema tecnológico?

Gipuzkoa es un territorio que destaca por sus importantes capacidades en innovación e I+D. Cuenta con un ecosistema que integra centros tecnológicos con un alto nivel de conocimiento y experiencia, especialmente en ámbitos como las baterías y el testeo. Además, este ecosistema se complementa con un tejido empresarial industrial propio, mayoritariamente formado por pymes que, pese a su tamaño, poseen una gran capacidad de adaptación. Estas empresas pueden aprovechar las oportunidades que surgen desde la investigación y el testeo, trasladándolas hacia la producción y ofreciendo soluciones innovadoras en este campo, lo que supone una clara ventaja competitiva para Gipuzkoa en Europa.

«Cuando me confirmaron que la escudería de F1 McLaren estaba realizando pruebas en MUBIL, fui plenamente consciente de que tenemos algo verdaderamente único»

¿Y qué sucede con el talento?

Una de las cosas más bonitas que ha sucedido es que ha servido para volver a traer ese talento que en su momento habíamos 'exportado' y es muy importante. Existe aquí, por ejemplo, una iniciativa emprendedora que ha hecho que personas originarias de Donostia y Gipuzkoa, que estaban desarrollando sus carreras profesionales en empresas punteras del sector de la automoción en Europa, hayan vuelto al territorio. En un principio, fueron cuatro las personas que regresaron, pero poco a poco han ido ampliando equipo con conocidos y amigos del sector y hoy son en torno a 25. Es muy importante recuperar ese talento que en un momento concreto hemos ido teniendo en otros puntos del mundo. MUBIL es un proyecto lo suficientemente atractivo como para ejercer de imán y para querer estar en Gipuzkoa desarrollándose en su profesión.

¿Cómo se posiciona MUBIL en Europa?

La mejor presentación de MUBIL es lo que nos vienen a decir diferentes técnicos y especialistas que han pasado por aquí, así como las referencias que están siendo testeadas aquí. MUBIL tiene firmados acuerdos de confidencialidad con todos sus clientes, por lo que no podemos desvelar el nombre de todos ellos; no obstante, hay algunos que han dado su autorización para poder hacer públicos sus nombres. Entre ellos, destaca la escudería de Fórmula 1 McLaren. Cuando supimos que realizaba sus pruebas en MUBIL, comprendimos que este centro debía contar con algo especial. Considerando el alto nivel tecnológico y la posición de liderazgo de esta escudería -así como de otra competidora que prefiere mantenerse en el anonimato- que también lleva a cabo sus test aquí, queda claro que MUBIL es un referente destacado en el sector.

Ampliar «Hemen jende askok parte hartu du bere alea jarriz» MUBIL martxan jartzeak esanahi berezia izan du Unai Anduezarentzat, proiektuan ia hasieratik inplikatuta egon baita. Hala ere, «hemen aktore, eragile eta pertsona askoren lana islatzen dela» dio. «Azkenean, niri egokitu zait inaugurazioan MUBILeko presidente gisa egotea, baina hemen jende askok parte hartu du, bere hondar alea -eta askotan, hondar-ontzi osoak- ekarrita proiektu honetara. Eta nik, jakina, haien lana azpimarratu nahi dut». Maila pertsonalean, diputatuak aitortzen duenez, «beti esaten dut MUBIL lehen aldiz lau edo bost orrialdeko PowerPoint batean ezagutu nuela, duela bost urte. Hori kontuan hartuta, eta denbora tarte laburrean egin den ibilbidea ikusita, MUBIL benetako garaipena da». Era berean, nabarmendu du «MUBILek adierazten duela lurralde gisa proiektu esanguratsu bat xumetasunetik abiatuta amestea posible dela, eta une egokian talde batek definitutako ideia hori errealitate bihurtu dela». Ideia batetik abiatuta zerbait erabat ukigarri bihurtu da eta dagoeneko 80 lagun baino gehiago lanean dabiltza bertan. Une honetan, zentroa jarduera betean ari da lanean, instalazio guztiak erabiliz eta epe laburrean handitzeko premia egongo dela aurreikusten da.