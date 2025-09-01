Venta Peio celebra su 29 aniversario con Rasca y Gana de hasta 1.000€ y más de 150.000 premios Del 26/08 al 30/09 Venta Peio celebra su 29 aniversario con un Rasca y Gana con más de 150.000 premios, ofertas semanales en el supermercado, moda, perfumería y electrónica a precios increíbles, y ventajas exclusivas para nuestros clientes fidelizados.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:00 Compartir

Ven, participa y aprovecha todo lo que hemos preparado para ti. ¡Nunca celebrar el aniversario fue tan emocionante!

Juega, Rasca y Gana

El gran protagonista es nuestro Rasca y Gana. Cada vez que hagas una compra en nuestros supermercados, recibirás tu rasca para probar suerte. Lo mejor es que hay más de 150.000 premios esperando: tarjetas regalo de 50€, 100€ y 150 €, miles de descuentos, paletillas ibéricas, visitas a bodegas, experiencias spa, camisetas del CD Bidasoa firmadas por los jugadores, y, por supuesto, el gran premio de 1.000 € para gastar en nuestros centros.

Ampliar

Ofertas cada semana

Durante todo el mes, cada semana encontrarás una SuperPromo diferente en el supermercado, con los mejores precios en productos seleccionados de alimentación. Y si lo que buscas es producto fresco, no te pierdas nuestras PromoFresh: carne, fruta y verdura al mejor precio cada semana en supermercados Venta Peio.

Además, del 26 de agosto al 29 de septiembre, celebramos nuestra gran Oferta Aniversario: más de 200 productos rebajados en todos los supermercados Venta Peio.

Moda para estrenar en septiembre

El aniversario también se viste con las mejores marcas. Del 26 al 30 de septiembre, en nuestros centros de moda encontrarás precios irresistibles para renovar tu armario.

Unos Levi's 501 por 79,90 €, las cómodas Skechers a 55,90 €, o un chubasquero Vero Moda por 29,90 € son solo algunos ejemplos.

Encuentra tu fragancia

Este septiembre, nuestras perfumerías también están de celebración. Nada mejor que estrenar un nuevo aroma para darle la bienvenida al otoño.

El set de Hugo Boss a 49,95 €, el clásico Eau de Rochas también a 49,95 €, o el floral FlowerbyKenzo por 59,95 € son algunas de las ofertas estrella.

Electrónica al mejor precio

Del 26 al 30 de septiembre, la electrónica se suma a la fiesta del aniversario. Hemos seleccionado productos prácticos para tu hogar a precios únicos:

• Plancha digital, secador o tenacillas Babyliss por 29,90 €

• Freidora o panini grill Princess a 27,90 €.

Pequeños electrodomésticos que hacen más fácil la vida diaria y que este mes puedes llevarte por mucho menos.

¿Eres cliente fidelizado?

Este aniversario también es el mejor momento para que aproveches nuestra Tarjeta Fidelidad. Con ella, acumula puntos en cada compra y, cuando llegues a 10 €, recibirás un cheque para gastar en nuestros centros.

¿Todavía no la tienes? No pasa nada: si la creas ahora, te regalamos 5 € de bienvenida para gastar desde tu primera compra. Porque en Venta Peio nos gusta premiar tu fidelidad y darte motivos para volver siempre.

Descúbrenos

Te esperamos en nuestros centros de Ibardin, Dantxarinea, Valcarlos y Behobia, abiertos domingos y festivos, para vivir juntos este aniversario como lo que es: una gran fiesta.

Descubre estas y muchas ofertas más en nuestra web: www.venta-peio.com

Síguenos en

Instagram: Venta.peio

Facebook: Peioventa