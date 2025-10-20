Caracil, la agencia exclusiva de la aseguradora Occident, estrena nueva sede para seguir creciendo junto a sus clientes

El equipo de Caracil posa en el exterior de la nueva oficina ubicada en San Sebastián.

¿Qué significa esta nueva oficina central en Donostia?

Es mucho más que un cambio de ubicación. Simboliza un paso importante en nuestro camino: una evolución como empresa y, sobre todo, como equipo. Es también un reconocimiento a nuestros clientes, que con su fidelidad nos han permitido llegar hasta aquí. Queríamos un espacio que reflejara quiénes somos hoy: cercanos, más modernos, y, sobre todo, comprometidos.

¿Cómo ha sido el proceso de cambio? ¿Qué les ha llevado a dar este paso?

La decisión nace de una necesidad real de mostrarnos más cercanos y accesibles a todos nuestros clientes. Este nuevo espacio es más amplio, más visible y funcional, lo que mejora tanto nuestra forma de trabajar como la experiencia de nuestros clientes. Además, nos permite reunir en una misma área de trabajo al equipo completo de Donostia y tener un punto de encuentro para los compañeros de nuestras otras cuatro oficinas.

¿Cuáles son esas otras oficinas? ¿Qué estructura tiene hoy Caracil?

Actualmente, Caracil está presente en cinco localidades de Gipuzkoa. Además de la oficina central que acabamos de inaugurar en Donostia, tenemos sedes en Irun, Tolosa, Urnieta y Urretxu. Este despliegue territorial nos permite estar muy cerca del cliente. Y esa cercanía, unida a nuestra experiencia y profesionalidad, es lo que nos hace diferentes.

Caracil es agencia exclusiva de Occident. ¿Qué supone esta relación para ustedes?

Es una alianza estratégica y fundamental. Ser agencia exclusiva de Occident, una de las principales aseguradoras de este país, nos da acceso a una amplia gama de soluciones aseguradoras y nos permite trabajar con el respaldo de una gran compañía. Pero lo más importante es que compartimos propósito: «Comprender y acompañar a las personas y a las empresas en todas las etapas de su vida, poniéndonos en su lugar, para asegurar su tranquilidad en el presente y su confianza en el futuro». Ese propósito también es el nuestro y es lo que aplicamos cada día en nuestro trabajo.

Caracil tiene hoy más de 10.000 clientes. ¿Cuál cree que ha sido la clave para alcanzar esa cifra?

La confianza. Y la constancia. En estos casi 107 años, hemos demostrado estar cerca de nuestros clientes, entender sus necesidades y acompañarles en cada etapa de su vida. Esa cercanía, junto con un equipo profesional implicado, ha sido nuestra gran fortaleza. Creemos firmemente en el trabajo bien hecho y eso se nota. Por eso, tenemos clientes que lo son desde hace más de 40 o 50 años.

«Esta nueva oficina nos obliga a estar a la altura, a seguir creciendo, pero sin perder nuestra esencia» Félix Rodrigo Director de Caracil Asesores de Seguros e Inversiones

¿Qué cree que diferencia a Caracil de sus competidores?

La experiencia y profesionalidad de nuestro equipo, sin duda. Pero también la amplitud de soluciones que podemos ofrecer. No solo aportamos experiencia en la gestión de todo tipo de seguros «tradicionales» -para particulares, empresas, autónomos, comunidades, etc.-, sino que también ayudamos a los clientes a tomar decisiones que eviten o minimicen las incertidumbres o riesgos a los que nos enfrentamos todos los días. Me estoy refiriendo a proponer soluciones sobre asistencia sanitaria privada, sistemas de ayudas y de prevención para la protección de nuestros mayores en el momento que más lo necesitan, la dependencia y, también, fomentando la cultura de ahorro para preparar un futuro sin sobresaltos para todos los componentes de la familia. Vamos más allá del seguro tradicional: buscamos acompañar al cliente en todas las etapas de su vida, con soluciones personalizadas.

¿Qué papel ha jugado el equipo en este crecimiento?

Fundamental. Tengo la suerte de contar con un equipo profesional, con mucha experiencia, comprometido y humano. Ellos son el verdadero motor de Caracil. Sin su esfuerzo diario, este proyecto no sería posible. Además, es lo que más valoran nuestros clientes, el trato cercano de una persona de su entera confianza.

¿Cómo afrontan el futuro desde esta nueva etapa?

Con ilusión y responsabilidad. Esta nueva oficina nos obliga a estar a la altura, a seguir creciendo, pero sin perder nuestra esencia. Tenemos por delante muchos retos, pero también muchas oportunidades. Seguiremos invirtiendo mucho en la formación de nuestro equipo, en tecnología y en atención al cliente, siempre con la misma filosofía: crecer junto a nuestros clientes.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a clientes y colaboradores desde su nueva casa?

Un enorme GRACIAS. Gracias por confiar en nosotros, por dejarnos formar parte de sus vidas, por crecer con nosotros. Esta oficina también es suya. Esperamos seguir acompañándoles muchos años más, como siempre: con cercanía, compromiso y profesionalidad.

Caracil Asesores de Seguros e Inversiones Dirección Avenida de la Libertad, 3 - Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 42 91 38

Otras oficinas Caracil en Irun, Tolosa, Urnieta y Urretxu