Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella

Bouzán suma su duodécimo Sella después de superar junto a Llera a sus rivales en un emocionante esprint final. Una pareja íntegramente riosellana vuelve a conquistar el Descenso 29 años después

José Ángel García Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 22:24 | Actualizado 22:39h. Comenta Compartir

La puesta en escena este sábado en el Descenso Internacional del Sella resultó espectacular y un tanto traumática para Bouzán y Llera. Al veterano palista se le quedó atascada la pala y perdió unos segundos preciosos respecto a sus rivales. Los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdélyi, que partían en tercer lugar, se colocaron al frente de la prueba asturiana emblemática en el mundo del piragüismo, con Pedro Vázquez y Javi López a la expectativa.

Camino de Triongo maniobra imprevisible de Walter Bouzán y Bertín Llera para hacerse con la cabeza. Los riosellanos hicieron una trayectoria diferente a sus rivales y pasaron de la cuarta a la primera plaza. Al paso por Toraño, seis embarcaciones al frente de la prueba. Nadie se movía sin que Javi López y Pedro Vázquez controlasen el ritmo del Descenso. Todo cambió en la zona del Rabión del Diablo.

La dupla formada por el parragués y el sotobarqueño lanzaron un ataque, que solo pudieron seguir Bouzán y Llera y los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdélyi. En La Requexada ya había una diferencia notable con el resto de aspirantes. Sin embargo, reaccionaron a tiempo Llorens y Plaza para juntarse de nuevo a la altura de Fries.

Una prueba muy reñida

Por Cueves cuatro embarcaciones, de las cuales tres asturianas. Un poco más atrás los madrileños David Rodríguez y Adrián Martín que fueron incapaces de coger la ola de los primeros. Por Norniella, maniobra de Pedro Vázquez y Javi López, que aprovecharon Bouzán y Llera para ponerse en cabeza, con los húngaros agazapados toda la prueba, siguiendo el rastro de los riosellanos.

Ampliar Un momento de la disputada carrera por el Sella que pudieron ver cientos de personas. Damián Arienza

En la recta final, ataques de Pedro Vázquez y Javi López, a los que respondieron muy bien Bouzán y Llera. Adrián Boros y Tamás Erdélyi optaron por coger la parte derecha del río, mientras que Plaza y Llorens estaban un poco más atrás, con dificultad para maniobrar.

Llegó el esprint final y ahí los riosellanos mantuvieron un ritmo altísimo hasta descolgar en los últimos metros a Pedro Vázquez y Javi López, mientras que la reacción de los húngaros fue tardía y solo pudieron ser segundos bajo el puente de Ribadesella

Histórico triunfo de Walter Bouzán que cumple su sueño de volver a ganar sumando así su duodécimo Sella. Nadie ha ganado más que él. Además, consiguen 29 años después que se imponga una embarcación íntegramente de Ribadesella.

Triunfo de Abel García en K1

Por su parte, en la categoría de K-1 masculino, el triunfo también se quedó en casa. El cangués de la Sociedad Deportiva Ribadesella Abel García remontó en una prueba de menos a más para superar a Julián Salinas, que había encabezado la competición casi desde la salida. El conocimiento del río influyó mucho para el triunfo del asturiano, que entró emocionado en meta.

