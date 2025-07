El inicio de VPO se hunde un 85% en Euskadi a la espera del plan de choque que agilizará la edificación

El inicio de construcciones de vivienda protegida sufrió en el segundo trimestre del año un frenazo sin parangón en Euskadi, al desplomarse un 85%. Apenas ... arrancaron trabajos para levantar 155 pisos de protección oficial (VPO), frente a los 988 iniciados en el mismo periodo del año pasado. De esa cantidad la amplia mayoría (143) fueron pisos promovidos directamente por el Gobierno Vasco, todos en Bizkaia. La iniciativa privada comenzó tan solo 12 viviendas de VPO, todas ellas en Gipuzkoa. Hace un año se iniciaron 558 VPO de promoción pública y 430 a cuenta del sector privado. En términos porcentuales, las obras comenzadas por la Administración caen un 74%, mientras las edificadas por las constructoras privadas se desploman hasta un 97%. A esto se suma la desaparición total de las viviendas tasadas autonómicas, que han pasado de 128 unidades a ninguna entre abril y junio.

El departamento de Vivienda que dirige Denis Itxaso achaca este parón a la expectativa que tienen las constructoras y promotoras inmobiliarias de que llega a Euskadi un escenario más favorable para la edificabilidad gracias a la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda que, como elementos principales, agilizará y facilitará los trámites burocráticos para promover nuevas edificaciones y reducirá del 75% al 60% el mínimo obligatorio destinado a VPO en las promociones urbanísticas. La norma se tramita ya en el Parlamento Vasco y la intención del Gobierno autonómico es que se apruebe antes de fin de año.

Reproche a las constructoras

Itxaso ya mostró a comienzos de año su temor a que mientras esperan a que entre en vigor el nuevo marco más flexible, las promotoras frenasen proyectos en cartera para retomarlos bajo el nuevo escenario que se avecina. Y este jueves no ha dudado en afear esta actitud a las constructoras. En una nota hecha pública como acompañamiento de la estadística del segundo trimestre de viviendas iniciadas y terminadas (EVIT), el consejero admite que «este frenazo coincide con un momento de debate sobre la futura regulación en materia de vivienda». Recuerda el titular de Vivienda que ya en mayo se constataron «datos preocupantes» en esta materia, tras los que los responsables del departamento se reunieron con empresas promotoras «para conocer de primera mano las razones de este frenazo, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta clarificadora». Itxaso remarca cómo solicitó a las empresas en esa reunión (celebrada en la sede del Ejecutivo autonómico el pasado 12 de mayo) «el compromiso de no especular con la próxima aprobación de la Ley de Medidas Urgentes». Tras los datos conocidos este jueves, que no solo no corrigen, sino que ahondan el frenazo contructor, el consejero lanza un mensaje al sector, al que exhorta a que «esta tendencia cambie en los próximos trimestres, pues es el conjunto del país el que se juega mucho y el sector privado debe también contribuir a la promoción de la vivienda protegida.

En su nota pública, Itxaso compara el desplome producido en el inicio de pisos protegidos con el aumento en un 87% en el arranque de vivienda libre, que pasa de 706 a 1.322 unidades comenzadas. Respecto al descenso del 74% en las de promoción pública, le resta trascendencia y explica que «la mayor parte de las nuevas calificaciones dependientes del Gobierno Vasco se producirán en el último trimestre del año. El Ejecutivo cumplirá los objetivos de promoción pública de vivienda previstos para este 2025», asegura. La estimación de Vivienda es iniciar en torno a mil viviendas protegidas antes de final de año. De ellas, 236 corresponderán al propio departamento y otras 730 a la sociedad pública Visesa.

Entretanto, la terminación de vivienda protegida se mantiene estable, con 436 pisos finalizados entre abril y junio, un 1,6% más que los 429 de hace un año. Dentro de este ámbito, crece un 48% la cantidad de VPO privada terminada (de 250 a 370 viviendas), mientras que la vivienda social promovida por el sector privado registra 42 unidades, frente a la inactividad total del año anterior.