Las visitas de León XIV a Euskadi

En abril de 2011, Robert Francis Prevost, desde ayer Papa León XIV, estuvo en Euskadi. Vino a Bilbao para una ocasión muy especial, la ordenación ... como obispo de Iquitos (Perú) del sacerdote agustino bilbaíno Miguel Olaortua, del que fue amigo íntimo. Prevost era entonces el prior general de la Orden de San Agustín, puesto que ocupó desde 2001 hasta 2013, un año antes de que fuera consagrado obispo de Chiclayo (Perú). Como superior a nivel mundial de los agustinos, tenía Prevost numerosas responsabilidades administrativas, pastorales y de supervisión de las actividades de su orden a nivel global, lo que le llevaba a viajar a menudo. También a España, donde los agustinos siempre han tenido una presencia significativa. De hecho, la de 2011 no fue su primera visita a Bilbao. Años antes, a principios de siglo, acudió en varias ocasiones al colegio P. Andrés de Urdaneta, centro educativo concertado en Loiu perteneciente a su orden.

El director del colegio, el padre Ángel Andújar, rememoraba ayer aquella visita de 2011 y la impresión que le causó el que ahora es el nuevo Papa pero que entonces no era siquiera obispo. General de su orden, pero 'solo' un sacerdote. «Lo recuerdo como un hombre muy cabal, discreto y sin ningún afán de protagonismo». Prevost concelebró la misa de ordenación de Olaortua el 16 de abril en la iglesia bilbaína de San José, la de los agustinos, pero ni siquiera salió en las fotos de prensa del acto ni se le mencionó en las noticias que lo recogieron.

En su trato con los agustinos vizcaínos y los responsables de Urdaneta, Prevost demostró «tener la cabeza muy bien amueblada y que nos escuchaba a todos con atención. De hecho, recuerdo que se dirigió a todos nosotros con mucha cercanía, por nuestro nombre».

Esa ocasión no fue la primera vez que Prevost visitó Bilbao. Apunta Andújar que, como prior general de la orden, «vino en varias ocasiones para visitar el colegio, del que Olaortua había sido alumno, y reunirse con sus responsables». En esas visitas «se mostraba muy cercano, muy accesible. Un hombre muy inteligente», apuntó por su parte Jesús Buey, exdirector del centro.

Por supuesto, Andújar y sus compañeros siguieron la proclamación de ayer: «Cuando hemos visto que era el elegido, hemos sentido una emoción grandísima, porque sabemos que va a hacer una labor al frente de la Iglesia».

Joseba Inchaurraga, que fuera concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y directivo del Athletic, hoy empresario, asistió también a aquella ceremonia de 2011. Olaortua era su cuñado. «Prevost vino en su condición de superior de los agustios y porque era su íntimo amigo. Estuvo con la familia, con nosotros. Era un hombre muy discreto pero en el que se veía una grandísima capacidad intelectual. Los dos mantuvieron una relación muy estrecha durante años», sobre todo en Perú. Prevost acudiría en 2019 al funeral del obispo Olaortua en el país andino.

«Una persona muy austera»

Jesús Álvarez, prior de la comunidad agustina de Bilbao, conoce bastante bien a León XIV. «Coincidí con él en Roma en el curso 82-83», precisó. «Estábamos en la misma residencia de estudiantes, en el Colegio internacional Santa Mónica. Coincidíamos muchísimo, lógicamente». Prevost estaba estudiando «el doctorado en Derecho y yo Historia de la Iglesia». El contacto se ha mantenido a lo largo de los años. «Nos hemos encontrado varias veces en Roma, la última, en noviembre de 2024».

Destaca Álvarez que el nuevo Papa «es un hombre muy cercano, afable. No es un teólogo distante. Todo lo contrario, es un misionero. No es tan extrovertido como Francisco, pero es muy amable». También es «muy austero». «Desde que lo llamó Francisco a Roma, vivió en un pequeño apartamento cerca de Santa Ana, pero todos los días rezaba, desayunaba y comía con nosotros en la casa de los agustinos. Despachaba con Francisco todos los sábados a las 8 de la mañana. Continuará su legado». Ayer, «los siete hermanos de la comunidad estábamos viendo la tele y nos hemos abrazado. Ha sido emocionante. Se nos ha puesto la carne de gallina cuando hemos oído que Roberto, yo le llamo Roberto, era el nuevo Papa... Perdona, es que no me acostumbro a llamarle León, yo le llamo Roberto. A partir de ahora será un hombre insomne».