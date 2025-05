«Luchó contra la pederastia cuando estuvo en Perú»

Sorpresa y, sobre todo, «ilusión». Son las emociones que se despertaron ayer en los corazones de diversas personalidades religiosas de Gipuzkoa, quienes vivieron con emoción y un punto de nerviosismo el cónclave que, finalmente, concluyó con el nombramiento de Robert Francis Prevost, quien a partir de ahora será conocido como León XIV. Las opiniones sobre este religioso estadounidense hablan de «un hombre discreto, trabajador y cercano a Francisco».

Xabier Andonegi Párroco de Itziar y Deba y profesor de Ciencias Religiosas «Su reto se centra en el control económico de la Iglesia»

«Su elección tiene todo el sentido del mundo. Él ha sido, junto a Francisco, el responsable de los nombramientos episcopales en todo el mundo. Siempre ha tenido una vocación misionera. Ha trabajado muchos años en Sudamérica, especialmente en Perú, una zona muy golpeada por los casos de abusos. Fue quien se puso al frente para limpiar toda esa situación. Y eso fue clave para que el Papa lo trajera a Roma. Su experiencia fue vista como un modelo de cómo gestionar situaciones difíciles de pederastia».

Sobre los retos inmediatos a los que debe hacer frente León XIV, el párroco de Itziar y Deba pone como objetivos prioritarios seguir con las reformas internas que dejó en marcha Francisco. «Me refiero sobre todo al tema de la pederastia, al control económico de la Iglesia, y al papel de las mujeres y los laicos en las estructuras de participación. También creo que va a tener una sensibilidad especial hacia la paz y la justicia».

José Agustín Arrieta Religioso «Su nombre hace referencia a ser feroz en sentido positivo»

«En los sondeos era uno de los que partía con más opciones. La gente dice que es norteamericano, sí, pero yo diría que es más americano. Toda su vivencia pastoral y sacerdotal ha estado centrada en Perú».

Sobre el perfil ideológico del nuevo Papa, Arrieta afirma que tiene «un talante muy afín a Francisco. Me parece que es una persona moderada, equilibrada. Quiere una iglesia más abierta, y eso me parece un paso importante. Se sitúa entre las diversas tendencias que hay entre los cardenales progresistas y conservadores. Me parece que es una línea más evangélica».

El nombre del Papa no se elige por norma fija, sino que es una decisión personal del cardenal que acaba de ser elegido pontífice. «Me parece muy original. Dentro de la iglesia, el término León no hace referencia a ser feroz, ser salvaje, sino a ser una persona en permanente lucha en el sentido positivo».

Inaxio Azkoaga Párroco de Leitza «Bajó al barro y vivió en primera persona la esencia del cristianismo»

Inaxio Azkoaga es donostiarra y oficia como párroco en Navarra, en la localidad de Leitza. Él, al igual que Prevost, el nuevo Papa, ha trabajado en Perú en representación de la Iglesia Cristiana, «aunque no llegamos a coincidir directamente, sí que había oído hablar de él y de su trabajo como misionero en Sudamérica». Al otro lado del charco el religioso estadounidense «bajó al barro y vivió en primera persona la esencia del cristianismo». Su nombramiento, considera Azkoaga, «es interesante y denota, en mi opinión, un deseo de continuismo por parte de la comunidad cristiana».

León XIV, que así es como se le va a conocer a partir de ahora, «es un intelectual y un gran políglota, puesto que sabe hablar italiano, castellano, inglés, francés y portugués».

Francisco José Ruiz Decano de Teología en Deusto «Había un consenso previo en el cónclave más fuerte de lo que se pensaba»

No era de los grandes favoritos y por eso me ha llamado la atención su nombramiento», apunta Francisco José Ruiz, decano de Teología en la Universidad de Deusto, a quien este cónclave tan rápido le sugiere que «había un consenso previo más fuerte de lo que la gente pensaba». A diferencia de Francisco, muy popular en las calles, el decano de Teología de Deusto destaca de Prevost que «nunca ha sido una figura mediática. Es un hombre de carácter sobrio y comedido. Espero que todo lo iniciado por Francisco, que hizo muchas cosas nuevas en temas cruciales, no se pierda».

Koldo Katxo Jesuita «Siempre ha mostrado cercanía con los pobres»

Koldo Katxo, jesuita que vive en el Santuario de Loiola, destaca de Prevost que «era un estrecho colaborador de Francisco», especialmente desde su nombramiento como prefecto del dicasterio de Roma, el órgano en el que se deciden las selecciones de los obispos.

A nivel político y dada la reciente y polémica reelección de Trump al frente de la Casa Blanca, considera Katxo, «la elección de León XIV creo que es interesante. Puede ser significativo». Como virtud a resaltar, Prevost «siempre ha mostrado cercanía con los pobres, ya que tiene una gran tradición misionera tras su labor desempeñada en Perú». A este jesuita le gustaría «que el nuevo Papa, que conoce el mundo por su labor en diferentes países, siga la trayectoria de Francisco».

