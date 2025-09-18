Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El truco de Miguel Assal, experto en primeros auxilios, para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos: «Alivia la presión»

Miguel Assal ha compartido una recomendación sencilla y natural que puede ayudar a aliviar las molestias sin necesidad de fármacos

L. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:19

El dolor de cabeza y las migrañas son problemas frecuentes que llevan a muchas personas a recurrir de inmediato al paracetamol o al ibuprofeno. Sin embargo, el divulgador de primeros auxilios y emergencias Miguel Assal ha compartido una recomendación sencilla y natural que puede ayudar a aliviar las molestias sin necesidad de fármacos.

«¿Te duele la cabeza? ¿Sufres de migrañas? Venga paracetamol y venga ibuprofeno. Pero espera, espera», comienza diciendo en uno de sus vídeos. A continuación, propone un método casero: llenar un balde con agua caliente y sumergir los pies.

La explicación está en la reacción de los vasos sanguíneos. El calor provoca una vasodilatación en los pies, lo que atrae mayor flujo sanguíneo hacia las extremidades y alivia la presión en la zona de la cabeza. «Es cuando se produce la magia: la vasodilatación periférica», asegura Assal.

Este mecanismo ayuda a reducir la dilatación de los vasos en la cabeza, que suele estar asociada a las migrañas, y genera un efecto de alivio. Además, la técnica contribuye a la relajación general del cuerpo, reduciendo el estrés, un factor que a menudo intensifica los episodios de dolor de cabeza.

MÁS INFORMACIÓN

Aunque los medicamentos siguen siendo eficaces y necesarios en muchos casos, Miguel Assal invita a considerar métodos complementarios como este, especialmente en momentos en los que se busca evitar el consumo de analgésicos.

El gesto sencillo como sumergir los pies en agua caliente puede convertirse en un recurso accesible y natural para quienes padecen dolores de cabeza recurrentes o migrañas leves.

