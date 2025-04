Paracetamol de 500 mg o ibuprofeno de 400: una farmacéutica revela cuál es más fuerte y en qué casos usar cada uno

L. G. Miércoles, 9 de abril 2025, 09:26 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

Cuando el dolor de cabeza, la fiebre o el malestar aparecen, en la mayoría de los hogares españoles se abre el botiquín en busca de dos aliados infalibles: el ibuprofeno o el paracetamol. Son los medicamentos de venta libre más populares, aunque su uso, muchas veces, está rodeado de dudas. Una de las más habituales: ¿cuál de los dos es más potente?

La respuesta no es tan simple como podría parecer. Aunque a menudo se tiende a pensar que un paracetamol de 650 mg es «más fuerte» que un ibuprofeno de 400 mg simplemente por tener más miligramos, esta comparación no es correcta. Así lo explica la farmacéutica Elena Monje, conocida en redes sociales como @infarmarte, quien lanza una advertencia clara: en farmacología, más cantidad no siempre significa más potencia.

«¿Qué crees que es más potente, un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400 mg?», pregunta Monje a su comunidad de seguidores. «Si has pensado en el paracetamol porque tiene más miligramos, déjame decirte que no se pueden comparar dosis de medicamentos con principios activos distintos. Es como comparar un litro de agua con uno de gasolina: aunque tengan el mismo volumen, no sirven para lo mismo», ilustra.

Cada fármaco tiene una forma diferente de actuar en el cuerpo, y por tanto, su eficacia depende más de su mecanismo de acción que de la cantidad en miligramos. El ibuprofeno, comercializado bajo marcas como Neobrufen, Nurofen, Espidifen o Saetil, es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Es decir, tiene triple función: actúa como analgésico, antipirético (reduce la fiebre) y antiinflamatorio. Sin embargo, su uso excesivo —más de 1.200 mg al día— puede provocar daños severos en la mucosa gástrica y otros efectos secundarios.

Por su parte, el paracetamol (Gelocatil, Termalgin, Efferalgan o Lumado) es analgésico y antipirético, pero no es antiinflamatorio. Su gran ventaja es que no suele causar molestias estomacales. Sin embargo, una sobredosis puede dañar gravemente el hígado. Cada año, se venden en España más de 32 millones de cajas de paracetamol, convirtiéndolo en uno de los medicamentos más consumidos, solo superado por el omeprazol.

Ibuprofeno o paracetamol, ¿Cuál elegir?

La elección entre uno y otro depende del tipo de dolor y de las condiciones de cada paciente. Para procesos inflamatorios, como una torcedura o dolor menstrual intenso, el ibuprofeno es más adecuado. Si se trata de fiebre o un dolor leve sin inflamación, el paracetamol suele ser la opción más segura.

La farmacéutica Marián García, más conocida como Boticaria García, recuerda la importancia de entender que estos medicamentos tienen un «techo analgésico»: es decir, tomar más cantidad no implica un mayor alivio del dolor. Para dolores moderados, señala, se utilizan opioides débiles como la codeína o el tramadol. Y en casos de dolor severo, fármacos como la morfina o el fentanilo —este último, protagonista de una grave crisis de adicciones en EE.UU.— deben administrarse siempre bajo estricto control médico.

