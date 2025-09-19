Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de Atocha. EP

Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria

Los bomberos solicitaron el corte de la tensión para hacer frente al fuego que afectaba a la zona entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

C. P. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:41

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha recuperado su servicio después de que tuviera que ser suspendido durante aproximadamente una hora tras ... un incendio próximo a las vías entre Guadalajara y Soria. Según informóo Adif en su cuenta de X, los bomberos solicitaron el corte de tensión para poder controlar el fuego, que en un principio solo afectaba a la circulación de trenes entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  7. 7

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  10. 10 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria

Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria