La superfruta que se cuela en las recomendaciones de salud pública europea Este pequeño fruto no solo destaca por su alto contenido de vitamina C, sino que destaca por su abundante fibra y una enzima clave para la digestión: la actinidina

L. G. Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:10 Comenta Compartir

El kiwi verde se posiciona como nuevo aliado para combatir el estreñimiento y mejorar el tránsito intestinal, respaldado ahora por la Comisión Europea y por servicios de salud como el NHS británico. Este pequeño fruto, de nombre científico 'Actinidia deliciosa', no solo destaca por su alto contenido de vitamina C, sino que se ha ganado un lugar de honor por su riqueza en fibra y una enzima clave para la digestión: la actinidina.

En un reglamento publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de julio de 2025, el kiwi se convierte en el primer vegetal en recibir una alegación de salud aprobada por la UE. Según la Comisión, su consumo regular «contribuye a una función intestinal normal aumentando la frecuencia de las deposiciones», lo que lo convierte de facto en un «superfruto» europeo.

Además de incorporar kiwi a la dieta, los expertos recomiendan: Priorizar verduras verdes, frutas frescas y cereales integrales.

Beber al menos 1,5 litros de agua rica en magnesio.

Preferir pan de centeno frente al pan blanco.

Mantenerse activo físicamente.

Evitar el uso innecesario de ciertos medicamentos que ralentizan el tránsito.

Consumir dos o tres kiwis al día

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) ha incorporado también el kiwi a sus guías nutricionales para mejorar el tránsito. La doctora Eirini Dimidi, especialista en ciencias nutricionales del King's College de Londres, recomienda tomar dos o tres kiwis al día, incluso sin piel, para ayudar a combatir la constipación gracias a su contenido en fibra soluble e insoluble. Por su parte, la Comisión Europea sugiere una ingesta diaria de 200 gramos de kiwi fresco, lo que equivale a 2 o 3 piezas de fruta.