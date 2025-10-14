William Le, médico especialista en nutrición: «Hay un alimento subestimado capaz de proteger tu material genético» El investigador estadounidense ha analizado las propiedades de una fruta que puede tomarse entera, en batidos o en zumos

J. F. Martes, 14 de octubre 2025, 19:12 Comenta Compartir

El médico, científico y orador de renombre mundial, William Li, ha vuelto a generar interés en el campo de la nutrición preventiva al destacar el sorprendente potencial del kiwi como protector del material genético humano. El investigador estadounidense explica la importancia de una dieta consciente y calificó al kiwi como «muy impresionante» tras analizar sus propiedades. Sus investigaciones demuestran que esta fruta es una excelente fuente de vitamina C y fibra, y su contenido de vitamina C posee un «efecto antioxidante tremendo» que protege el ADN.

Los hallazgos de los investigadores sobre la dosis son contundentes: «un solo kiwi puede reducir el daño del ADN en un 60%, mientras que tres pueden ayudar a restaurarlo en otro 60% más». Además, esta ingesta diaria también se asocia con un aumento en la actividad de reparación del ADN en un 66%. Li explica que esta fruta tiene un «sabor cítrico» y que una forma sencilla de consumirla es comerla sola, en ensaladas, con yogur o en un batido.

Li, que ha sido profesor en la Escuela de Medicina de Harvard entre otras universidades, reconoce que nunca había comido muchos kiwis pero tras investigar sus beneficios se sorprendió con sus capacidades positivas sobre la salud humana. «Es delicioso», concluye en un vídeo difundido entre sus cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. «Come este alimento subestimado del que nadie habla», recomienda, «tiene esta habilidad increíble para proteger tu material genético».

La «revolución» dietética del dr. William Li

William W. Li es el autor del bestseller 'Comer para sanar', libro en el que describe «la nueva ciencia para la prevención y curación de las enfermedades». Su trabajo se enfoca en la angiogénesis, el proceso que usa nuestro cuerpo para desarrollar vasos sanguíneos.

Li sostiene que el desequilibrio en la angiogénesis (ya sea por exceso o falta de vasos) es un «común denominador» de una miríada de enfermedades. En el contexto del cáncer, Li busca activamente evitar que el cáncer obtenga un suministro de sangre, un enfoque que él llama terapia antiangiogénica. Su investigación se centra en identificar qué alimentos podríamos «agregar a la dieta que sea naturalmente antiangiogénico» para «ganándole al cáncer a su propio juego de modo que nunca pueda llegar a ser peligroso».

La importancia de la dieta

Li promueve la idea de que «la dieta representa del 30% al 35% de los cánceres producidos por el entorno» y enseña a las personas que «nosotros mismos tenemos el poder para hacer las cosas que los médicos no pueden hacer por nosotros, que consiste en utilizar el conocimiento y tomar medidas». Para Li, «lo que comemos es realmente nuestra quimioterapia 3 veces al día».

Un concepto clave en su enfoque es el de las «dosis de alimentos», refiriéndose a «la cantidad de cualquier alimento o bebida consumida que está asociada o conduce a un resultado específico de salud». Li enfatiza que los bioactivos en los alimentos pueden tener efectos «más potentes que los fármacos» e incluso ser «tan fuertes como la de ciertos medicamentos». Su objetivo es empoderar a las personas a través de decisiones dietéticas informadas y el conocimiento para una defensa activa de la salud.

Temas

salud

Alimentación

ADN