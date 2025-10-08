Zupiria apunta que la mitad de los casos de violencia de género en Euskadi son protagonizados «por extranjeros»

El Gobierno Vasco se encuentra inmerso en realizar un diagnóstico de la seguridad en el conjunto de Euskadi de cara a implementar un plan para ... atajar el «incremento objetivo» de la delincuencia en la comunidad. El departamento de Seguridad ha comenzado a identificar y radiografiar los «principales problemas» que están elevando la inseguridad a las primeras posiciones de las preocupaciones de los vascos. Homicidios, violencia de género y armas blancas son esos delitos que más preocupan y a los que el consejero Bingen Zupiria se ha marcado como reto «dar una respuesta» y en los que ve un repunte que en muchos casos «están protagonizados por extranjeros».

Después de que la pasada semana el consejero señalara que hay «personas acostumbradas a utilizar armas blancas, muchas de origen extranjero, no arraigadas», que generan «muchos conflictos»; este miércoles en una entrevista en Euskadi Irratia, Zupiria ha explicado que «al menos la mitad» de las víctimas y victimarios de violencia de género en Euskadi «son extranjeros». En 2024 fueron 5.634 las mujeres víctimas de violencia machista en esta comunidad por lo que más de 2.300 de ellas serían de origen extranjero, datos que nunca ha detallado por origen el departamento de Seguridad.

«Quiero llamar a las cosas por su nombre y no quiero estigmatizar a nadie», ha señalado Zupiria, añadiendo que «la imagen general de las casi 300.000 personas nacidas en el extranjero que residen en Euskadi es la de vecinos que están integrados en nuestra sociedad, en nuestras escuelas o en nuestros sistemas de salud». Residentes que llegaron desde aproximamente el año 2008. Sin embargo, ha añadido, «en los últimos años ha aparecido gente nueva y, en algunos casos, con ellos han venido problemas nuevos. Y a esas cuestiones debemos dar una respuesta».

Zupiria reconoce que esta problemática ha llegado al debate político y que «algunos partidos» quieren «utilizar» ese debate «a su favor». El consejero de Seguridad ha pedido responsabilidad para no «mezclar inseguridad, inmigración y delincuencia», pero avanza que realizará un diagnóstico que compartirá con todos los partidos y que «no podemos mirar hacia otro lado».

Diez homicidios

Zupiria ha insistido en que el principal problema de seguidad en Euskadi es que de enero a agosto se han producido 10 homicidios en la comunidad. «A diez personas le han quitado la vida por la fuerza. Detrás de esos casos no está la inmigración, quizá en alguno, pero la mayoría son de aquí, los autores y los fallecidos», ha apuntado.

En lo que respecta a los casos de violencia de género, Zupiria se pone también como tarea la de «seguir animando a las mujeres a que cuando sucedan estos casos los denuncien y pedir a la Ertzaintza que gestione de forma adecuada esas denuncias. Que se lleven de forma correcta los casos ante el juez y se tomen medidas para proteger a esas mujeres». Y en lo que respecta a la delincuencia con armas blancas, Zupiria advierte que si la Ertzaintza debe actuar con mayor contundencia, «lo hará».