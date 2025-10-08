Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza detiene a una persona en San Sebastián. Lobo Altuna

Zupiria apunta que la mitad de los casos de violencia de género en Euskadi son protagonizados «por extranjeros»

El consejero de Seguridad explica que su afán «no es estigmatizar a nadie» pero que el Ejecutivo debe dar respuesta a la preocupación creciente por la inseguridad en la sociedad vasca

A. Algaba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:10

Comenta

El Gobierno Vasco se encuentra inmerso en realizar un diagnóstico de la seguridad en el conjunto de Euskadi de cara a implementar un plan para ... atajar el «incremento objetivo» de la delincuencia en la comunidad. El departamento de Seguridad ha comenzado a identificar y radiografiar los «principales problemas» que están elevando la inseguridad a las primeras posiciones de las preocupaciones de los vascos. Homicidios, violencia de género y armas blancas son esos delitos que más preocupan y a los que el consejero Bingen Zupiria se ha marcado como reto «dar una respuesta» y en los que ve un repunte que en muchos casos «están protagonizados por extranjeros».

