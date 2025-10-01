El Gobierno Vasco reconoce que «muchos de los que usan armas blancas en Euskadi son extranjeros sin arraigo»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se ha mostrado en la mañana de este miércoles preocupado por el incremento de homicidios que se está registrando ... en Euskadi este año. Según los datos que ha aportado son hasta la fecha diez los ocurridos en nueve meses, «la cifra más alta desde 2020». El último caso se registró en el barrio bilbaíno de Solokoetxe hace apenas dos semanas cuando un joven de 21 años de origen marroquí perdió la vida tras ser apuñalado durante una pelea. El autor material del crimen, de origen colombiano, y otros participantes en el ataque fueron detenidos a las pocas horas.

Cuestionado sobre la proliferación de armas blancas en las calles, una cuestión contra la que el Gobierno Vasco ya anunció una campaña hace unos años -más controles y fuertes sanciones- que no parece haber tenido demasiado efecto, Zupiria ha asegurado en una entrevista radiofónica que quienes portan cuchillos o machetes son «personas acostumbradas a su uso, entre ellos muchas personas de origen extranjero sin arraigo».

Además del auge de homicidios y de los incidentes con armas blancas -anoche dos jóvenes fueron apuñalados en el barrio vitoriano de Coronación-, el consejero ha expresado su alarma por el «número muy elevado de agresiones contra mujeres» que también está detectando la Ertzaintza. «La mayoría son violencia de género, de parejas o exparejas, o intrafamiliar», ha detallado antes de catalogar estos tres tipos de sucesos como «elementos de preocupación social».

Juicios rápidos

Sobre la puesta en libertad de los detenidos multirreincidentes, cuestión sobre la que se ha quejado recientemente el alcalde de Donostia así como el de Bilbao, Zupiria también ha pedido a la justicia que se celebren juicios rápidos para que se les pueda imponer una condena inmediata. «Aunque para eso primero es necesario crear nuevos juzgados que ayuden a desatascar los que hay ahora en todas las instancias».