Los bomberos se mantienen en la explotación para vigilar el incendio E.C.

33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Karrantza

Las llamas se han desatado de madrugada y solo se han podido salvar 7 de las reses de la explotación.

Helena Rodríguez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

Solo 7 de las 40 vacas de una explotación ganadera de Karrantza han sobrevivido al incendio desatado este viernes de madrugada, según ha confirmado la ... Diputación de Bizkaia. El servicio foral de bomberos ha recibido el aviso a las 3.18 horas e inmediatamente se han movilizado dotaciones de los parques de Zalla y Urioste.

