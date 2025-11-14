33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Karrantza

Solo 7 de las 40 vacas de una explotación ganadera de Karrantza han sobrevivido al incendio desatado este viernes de madrugada, según ha confirmado la ... Diputación de Bizkaia. El servicio foral de bomberos ha recibido el aviso a las 3.18 horas e inmediatamente se han movilizado dotaciones de los parques de Zalla y Urioste.

«Cuando han llegado se han encontrado con que el fuego ya alcanzaba el techo de la nave», relatan las mismas fuentes. Los bomberos han logrado sofocar las llamas y a las siete de la mañana permanecían en la explotación controlando rescoldos y posibles focos de calor. Dueños de la cuadra, ubicada en el barrio de El Suceso, vecinos y voluntarios han podido sacar a algunos de los animales pero la mayoría han muerto debido a las llamas y el humo. Las autoridades investigan las causas del incendio.

Según ha contado en Radio Nervión el alcalde de la localidad, Raul Palacios, en la cuadra además del ganado, de carne, «se guardaba hierba» para alimento. Tampoco el fuerte viento reinante en la zona de Las Encartaciones ha ayudado a apagar el fuego. Las rachas, que han rondado los 100 kilómetros por hora, han dejado sin luz a varios barrios de Karrantza y del vecino Valle de Mena.