Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Bizkaia

Un camionero ha fallecido este miércoles por la tarde tras caer su vehículo a las vías del tren en la localidad vizcaína de Muxika. Según ... fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el trágico suceso se ha producido poco antes de las 15.15 horas en la BI-635 por causas que, de momento, se desconocen y que la Ertzaintza está investigando.

El fatal siniestro se ha producido en una recta en la carretera que une Autzagane con Muxika. Desde un primer momento, el estado de la víctima era «de extrema gravedad», según fuentes del Departamento de Seguridad y, pese a los intentos de los facultativos por salvar su vida, ha fallecido minutos después del siniestro.

Como consecuencia del siniestro, se ha cortado la carretera en ambos sentidos, tanto en dirección Gernika como hacia Erletxes y ha llegado a haber hasta dos kilómetros de retenciones. Más tarde, se ha reanudado la circulación hacia la villa foral y se ha dado paso alternativo a los vehículos. También se ha cancelado el tráfico ferroviario entre Amorebieta y Zugastieta.

El de Muxika es el sexto accidente de tráfico mortal que se registra en las carreteras vizcaínas en lo que va de año. El anterior se produjo en la entrada a Bilbao por la AP-68 cuando un turismo se precipitó desde una vía secundaria -la que conecta la zona de Ollargan-Abusu con Arrigorriaga- a la autopista.

En febrero se produjo el primero, cuando un motorista perdió la vida en la BI-631, en Bermeo, tras un choque frontal con un camión; producto de este siniestro también resultaron heridas otras tres personas. En el mes de marzo una furgoneta se incendió en la AP-8 a la altura de Berriz, causando la muerte al conductor del vehículo y provocando el corte de la carretera durante tres horas. En julio falleció otro motorista tras chocar contra un autobús en Loiu. El cuarto fue el último día de agosto, un sábado por la noche, cuando una joven de 33 años murió y tres personas más resultaron heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos ocurrida en la N-240 a la altura de Lemoa.