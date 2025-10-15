Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. C.

Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Bizkaia

El fatal siniestro se ha producido alrededor de las tres y cuarto de esta tarde en la BI-635

Juanma Mallo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:38

Comenta

Un camionero ha fallecido este miércoles por la tarde tras caer su vehículo a las vías del tren en la localidad vizcaína de Muxika. Según ... fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el trágico suceso se ha producido poco antes de las 15.15 horas en la BI-635 por causas que, de momento, se desconocen y que la Ertzaintza está investigando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  10. 10 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Bizkaia

Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Bizkaia