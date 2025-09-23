Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general de la calle Aguirrelanda, en Vitoria.

Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

El trágico suceso ocurrió la tarde del sábado en la calle Aguirrelanda. El menor fue trasladado al hospital Txagorritxu, donde solo se pudo certificar su fallecimiento. Todo apunta a que se trata de «un accidente»

Nuria Nuño

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:09

Tragedia en Vitoria. Un bebé de alrededor de un año perdió la vida este sábado en la capital alavesa tras precipitarse desde un segundo piso ... de una vivienda situada en la calle Aguirrelanda, en el barrio de Lakua-Arriaga, según ha confirmado a este medio el Departamento vasco de Seguridad.

