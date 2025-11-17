Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria

Hace tres años se sucedieron en San Sebastián y Vitoria unas protestas delante de unas clínicas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo. Este ... lunes, el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital alavesa ha citado a 21 personas, identificadas en su momento por realizar esas concentraciones en esa ciudad. Es un proceso conjunto al entenderse que va contra un movimiento organizado. En el caso de las protestas ante la clínica de San Sebastián, los juicios se llevan de forma individual contra cada persona que fue identificada.

Aquellas protestas derivaron en la intervención de la Ertzaintza, que en Vitoria identificó a los ahora 21 acusados. A raíz de aquellos incidentes, la Fiscalía de Álava considera que presuntamente se cometió un delito de «coacciones». De esta manera, pide para cada uno de los investigados «cinco meses de prisión», que en la práctica no implicará su ingreso efectivo en la cárcel salvo que alguno cuente con antecedentes penales. El ministerio público considera que vulneraron la ley al «obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica» Askabide.

A pesar de lo escaso de las peticiones penales, la magistrada ha fijado hasta tres sesiones diferentes, debido al alto número de testigos convocados. Arrancará hoy, seguirá mañana y las conclusiones finales se esperan para el jueves. Siempre y cuando no medie antes un acuerdo previo entre las partes o haya una suspensión de última hora.

Adscritos a una organización provida, llevaron a cabo su protesta ocho días entre septiembre y noviembre de 2022

Las concentraciones provida se produjeron ocho días, entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre de 2022. Los ahora acusados de «coacciones» tomaron las inmediaciones de la clínica Askabide de Vitoria. Debido a la reiteración de las protestas, la dirección del centro denunció los casos ante la Ertzaintza, cuyos agentes identificaron a 21 personas. El centro médico sigue en la misma ubicación y no constan nuevos altercados de esta índole.

Debido a la levedad de su petición, la Fiscalía propone otra alternativa con la esperanza de que las defensas puedan aceptar un pacto de última hora. La calificación definitiva abre la opción a realizar «trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días», así como la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.

«Libre absolución»

Salvo sorpresa de última hora, todo indica que habrá sesiones orales. Y es que, en principio, los letrados de la defensa reclaman para sus clientes «la libre absolución». Entienden que las concentraciones no afectaron ni a las usuarias ni a los trabajadores de la clínica. Consideran que los rezos de los 21 concentrados y las pancartas exhibidas se enmarcan dentro de «su libertad de expresión».

Se ha personado una acusación particular, que ha detallado que los acusados pertenecen a la organización internacional '40 días por la vida'. Según su web, acometen campañas «dirigidas a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios».