Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria

La Fiscalía pide una pena simbólica de cinco meses de prisión, que no cumplirán, o 100 días de trabajos comunitarios por protestas que también se produjeron en Donostia

N. Salazar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Hace tres años se sucedieron en San Sebastián y Vitoria unas protestas delante de unas clínicas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo. Este ... lunes, el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital alavesa ha citado a 21 personas, identificadas en su momento por realizar esas concentraciones en esa ciudad. Es un proceso conjunto al entenderse que va contra un movimiento organizado. En el caso de las protestas ante la clínica de San Sebastián, los juicios se llevan de forma individual contra cada persona que fue identificada.

