Fallece uno de los heridos graves en el accidente múltiple de ayer en un túnel en Sunbilla

El hombre de 82 años que resultó herido la tarde de este martes en un accidente múltiple en el interior del túnel de Larrakaitz, en ... Sunbilla (N-121-A), ha fallecido en el Hospital Universitario de Navarra. Según informa Diario de Navarra, se trata del vecino de Pamplona Mariano Sebastián Alonso Leache, muy conocido en la capital navarra por haber sido propietario de las míticas Tiendas Alonso desde 1970 hasta su cierre, por su jubilación, en febrero de 2007. En el accidente resultaron heridas otras tres personas, una de ellas hija del fallecido.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra recibió aviso del siniestro a las 16.25 horas de este martes y movilizó al lugar a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico, los equipos médicos de Doneztebe y Lesaka, un helicóptero medicalizado, personal de Obras Públicas y patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 54 de la carretera N-121-A, en el túnel de Larrakaitz, perteneciente al municipio de Sunbilla. Se trató de una colisión en la que se vieron implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado.

Los servicios de emergencia trasladaron al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a cuatro personas: una mujer de 39 años con un traumatismo abdominal grave, que fue trasladada en el helicóptero medicalizado; un varón de 82 años con traumatismo torácico y en la pelvis, también grave, que fue trasladado en una ambulancia medicalizada; una mujer, cuya edad se desconocía este martes, con politraumatismos de carácter reservado y un varón de 50 años con contusiones de pronóstico leve, ambos trasladados en ambulancias de soporte vital básico.

Como consecuencia de la colisión, la vía quedó cerrada al tráfico en ambos sentidos y la Guardia Civil reguló la circulación y habilitó un desvío por la carretera NA-1210. Según ha informado este cuerpo, el tráfico fue abierto completamente a las 02:00 de la madrugada de este miércoles. Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas y la dinámica del siniestro.