Estado de los vehículos tras la colisión en el interior del túnel en Sunbilla.

Fallece uno de los heridos graves en el accidente múltiple de ayer en un túnel en Sunbilla

El hombre, de 82 años, era muy conocido en Pamplona ya que era el propietario de Tiendas Alonso

Gabriel González

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El hombre de 82 años que resultó herido la tarde de este martes en un accidente múltiple en el interior del túnel de Larrakaitz, en ... Sunbilla (N-121-A), ha fallecido en el Hospital Universitario de Navarra. Según informa Diario de Navarra, se trata del vecino de Pamplona Mariano Sebastián Alonso Leache, muy conocido en la capital navarra por haber sido propietario de las míticas Tiendas Alonso desde 1970 hasta su cierre, por su jubilación, en febrero de 2007. En el accidente resultaron heridas otras tres personas, una de ellas hija del fallecido.

