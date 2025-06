Dos camioneros españoles, condenados a prisión en Baiona por tráfico de cannabis

Dos camioneros españoles han sido condenados a tres años de prisión en Bayona por transportar cánnabis en su remolque. Los dos condenados son padre e ... hijo, de 65 y 36 años.

El 18 de mayo, durante un control en dos etapas en Bénesse-Maremne y Biriatu, agentes de aduanas descubrieron 270 kilos de hierba y resina de cannabis en su camión. La droga, cuyo valor se estima en casi 500.000 euros, estaba oculta entre un cargamento de huchas chinas con destino a Le Bourget.

«No sabíamos nada de la droga. Volvía de un viaje a Italia. Recogimos el camión en Madrid», se defendió el padre. A su lado, el hijo lo confirmó y culpó a un tal Omar.

La fiscalía destacó la mala fe de los acusados ​​y numerosas irregularidades en el transporte: «Dos contratos para una misma carga; el tractor no es el mismo que el indicado; las firmas no coinciden; los precintos faltaban al principio y se añadieron posteriormente». Para la defensa, la situación económica de los dos acusados no encaja con el perfil habitual de los narcotraficantes. «Nunca tuvo problemas», enfatiza el abogado del padre. La defensa lamenta especialmente que este Omar no fuera interrogado.

El juez resaltó «un elemento de contexto». Al día siguiente de la detención de los dos españoles, otro conductor de su empresa fue arrestado en el departamento de Ain. A bordo de su camión había 77 kilos de resina de cannabis. Al ser interrogados, padre e hijo lo describieron como «una coincidencia».