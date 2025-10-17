Intenta aprobar un examen de conducir con una micro-cámara conectada a un móvil

El uso de dispositivos electrónicos para aprobar el examen de conducir es una práctica no muy habitual pero sí conocida. Un caso curioso se produjo ... el pasado miércoles en Bilbao. Un aspirante de nacionalidad española pero origen extranjero, al ser natural de Nigeria, fue descubierto 'in fraganti' el miércoles durante una prueba con una micro-cámara conectada a un teléfono móvil. Según han explicado este viernes fuentes de la Policía Nacional, el 'modus operandi' de este individuo consistía en colocar la hoja con las preguntas sobre la mesa en posición vertical e ir grabando el texto para que pudiera ser visualizado por otra persona con la que se comunicaba a través de un pinganillo y que le facilitaba las respuestas.

El examinado fue sorprendido por agentes pertenecientes a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco que se personaron en las instalaciones de la Jefatura Superior de Tráfico para llevar a cabo un control específico sobre los aspirantes de nacionalidad extranjera que se presentan de forma libre a los exámenes para la obtención del permiso de conducir tipo B. Esta actuación se enmarca en el contexto de la detección de casos relacionados con Falsedad Documental, Usurpación del Estado Civil y el uso de medios tecnológicos fraudulentos con el fin de superar dicha prueba.

Durante el transcurso del examen, los agentes observaron cómo uno de los aspirantes mostraba una actitud visiblemente nerviosa. Mantenía, además, una postura corporal excesivamente erguida y sostenía todo el tiempo las hojas del examen en posición vertical. Por tal motivo, los policías consultaron a los examinadores, quienes señalaron que el aspirante inicialmente respondió tres preguntas de forma informática y, acto seguido, bloqueó el sistema solicitando continuar el examen en su modalidad escrita.

Sanción administrativa

Una vez finalizado el examen, los policías intervinientes procedieron a requerir a esta persona su documentación para su plena identificación y tras un cacheo superficial, localizaron adherido a la parte frontal de la sudadera que vestía un dispositivo electrónico. Estaba compuesto por una micro cámara la cual se encontraba conectada a un teléfono móvil. Disponía de un pinganillo, que no pudo ser localizado por los agentes, para comunicarse con otra persona que le facilitaba las respuestas de las preguntas del examen

Por parte del responsable de la Dirección General de Tráfico, que se encontraba en dicho examen, se procedió a levantar la correspondiente acta sanción administrativa, siendo la misma de 500 euros y 6 meses sin poder volver a presentarse a dicho examen.