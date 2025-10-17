Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Dispositivo electrónico que se utiliza en exámenes de conducir.

Intenta aprobar un examen de conducir con una micro-cámara conectada a un móvil

El individuo fue sorprendido 'in fraganti' durante un control de la Policía Nacional en Bilbao sobre los aspirantes extranjeros para el permiso de tipo B

A. I.

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El uso de dispositivos electrónicos para aprobar el examen de conducir es una práctica no muy habitual pero sí conocida. Un caso curioso se produjo ... el pasado miércoles en Bilbao. Un aspirante de nacionalidad española pero origen extranjero, al ser natural de Nigeria, fue descubierto 'in fraganti' el miércoles durante una prueba con una micro-cámara conectada a un teléfono móvil. Según han explicado este viernes fuentes de la Policía Nacional, el 'modus operandi' de este individuo consistía en colocar la hoja con las preguntas sobre la mesa en posición vertical e ir grabando el texto para que pudiera ser visualizado por otra persona con la que se comunicaba a través de un pinganillo y que le facilitaba las respuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Intenta aprobar un examen de conducir con una micro-cámara conectada a un móvil

Intenta aprobar un examen de conducir con una micro-cámara conectada a un móvil