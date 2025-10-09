Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desarticulan una organización criminal tras interceptar 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga valorada en 1,5 millones

Desarticulan una organización criminal tras interceptar 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga valorada en 1,5 millones

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a tres personas de la red, uno de ellos el presunto jefe en el norte, que introducía droga desde el sur de España en toda la cornisa cantábrica

A. Guerra

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:23

Comenta

Desarticulada una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica. Según ha informado este jueves el Ministerio del Interior en un ... comunicado, la operación -coordinada entre la Guardia Civil del País Vasco y la Policía Nacional- comenzó tras la detención en el peaje de Arrigorriaga, en la AP-68, de un vehículo de Asturias que transportaba 58 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desarticulan una organización criminal tras interceptar 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga valorada en 1,5 millones