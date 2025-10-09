Desarticulan una organización criminal tras interceptar 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga valorada en 1,5 millones

Desarticulada una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica. Según ha informado este jueves el Ministerio del Interior en un ... comunicado, la operación -coordinada entre la Guardia Civil del País Vasco y la Policía Nacional- comenzó tras la detención en el peaje de Arrigorriaga, en la AP-68, de un vehículo de Asturias que transportaba 58 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo.

Según han informado, la droga estaba siendo trasladada desde el sur de España en vehículos adaptados con «caletas» para garantizar su transporte seguro. Además, las investigaciones posteriores permitieron identificar a un vecino de Santoña como presunto jefe de la red en el norte, encargado de organizar y supervisar los envíos haciendo de vehículo «lanzadera».

Gracias a la coordinación entre ambos cuerpos policiales, se logró detener además, el pasado mes de agosto, al cabecilla y a otro implicado cuando trasladaban un kilo de cocaína.

El resultado final de la operación 'Buciero-Anchoa' incluye por tanto la detención de tres personas que han ingresado en prisión, la incautación total de casi 60 kilos de cocaína valoradas en más de un millón y medio de euros, y la intervención de dos vehículos con doble fondo, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros. Por lo que se da por desactivada la organización delincuencial.