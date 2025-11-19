Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
El acusado, Nelson David Moreno Bolaños, en el banquillo durante el primer juicio en la Audiencia vizcaína. EFE

Confirman la pena de 25 años a Nelson David por el asesinato del profesor de música

El TSJPV desestima el recurso interpuesto por la defensa del joven colombiano a la sentencia de la Audiencia de Bizkaia

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:59

La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la pena a 25 años de prisión para Nelson ... David Moreno Bolaños por el asesinato, robo y estafa del profesor de música, dictada por la Audiencia vizcaína el pasado mes de junio tras declararle culpable un jurado popular. El TSJPV ha desestimado el recurso interpuesto por el abogado de la defensa del joven colombiano.

