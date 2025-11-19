Confirman la pena de 25 años a Nelson David por el asesinato del profesor de música

La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la pena a 25 años de prisión para Nelson ... David Moreno Bolaños por el asesinato, robo y estafa del profesor de música, dictada por la Audiencia vizcaína el pasado mes de junio tras declararle culpable un jurado popular. El TSJPV ha desestimado el recurso interpuesto por el abogado de la defensa del joven colombiano.

En concreto, le impusieron 23 años de cárcel por el asesinato agravado de un profesor de música y por el robo con violencia en su vivienda, así como a 2 años y 6 meses por un delito continuado de estafa. Fue absuelto del delito de usurpación del estado civil al entender que «no se da la nota de permanencia en el tiempo ni la apropiación por el suplantador de los derechos y obligaciones de la persona afectada».

El recurso de apelación interpuesto por la defensa se basaba en un supuesto quebrantamiento de las normas y garantías procesales y la vulneración de la presunción de incocencia. Entre otros aspectos, apuntaba a la «parcialidad en las instrucciones al jurado» y que el acta de votación debió de ser devuelto. Tanto la Fiscalía como la acusación particular impugnaron el recurso y pidieron que se mantuviera la sentencia.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar con 156.740 euros a los hermanos y herederos de la víctima.

Según los hechos probados, sobre las 16.00 horas del 17 de octubre de 2021, el acusado acudió al domicilio de la víctima y, con alevosía y aprovechándose de las circunstancias, siendo «plenamente consciente de ello», le estranguló mediante una técnica conocida como «mataleón». Actuó de «forma sorpresiva e inesperada prevaleciéndose de la situación de confianza» creada con la víctima. Utilizó «una aplicación de contactos entre hombres, con la expectativa de mantenimiento de una relación sexual, de manera que la víctima de ningún modo podía esperarse ese comportamiento, impidiendo cualquier posibilidad de reacción», indica la resolución.

El acusado mató a la víctima «con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo así operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como para hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estás en su beneficio». Dos pruebas periciales han sido determinantes para ubicar al acusado en la vivienda de la víctima, como son el estudio de las celdas de telefonía móvil y la identificación de su voz en la llamada que realizó a la entidad bancaria del fallecido para hacerse con la clave de acceso a la banca digital.

Implicación en otros crímenes

En la sentencia, el magistrado se refiere al informe pericial de inteligencia de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, que vincula al acusado con otros hechos similares. «A pesar de que no haya tenido lugar un enjuiciamiento conjunto, resulta plenamente razonable que por el jurado se destaque, como un elemento de juicio más, la implicación del acusado en otros hechos de factura idéntica».

El jurado, sin embargo, no encontró motivos para estimar acreditado que el acusado atentó contra la vida de la víctima por su orientación sexual, como pedía la acusación particular ejercida por la asociación LGTBI Gehitu. Sí le encontraron culpable del delito de usurpación del estado civil, pero el magistrado-presidente estimó que la simulación de la identidad de la víctima fue puntual, como medio para la comisión del delito patrimonial, y le absuelve.

El joven colombiano de 25 años ya fue condenado a 10 años de cárcel por asesinato en grado de tentativa al intentar matar a otro hombre con el que contactó a través de una aplicación de citas, el 17 de diciembre de 2021, y a otros dos años por delitos económicos en otro caso, en el que el homicidio quedó archivado y esta recurrido al Constitucional. Moreno Bolaños tiene aún pendientes otras cuatro causas abiertas por muertes de hombres en Bilbao en similares circunstancias y una más por otro intento de homicidio.