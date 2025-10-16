Las seis recomendaciones de un mecánico de desguace: «No cuesta nada y alargas la vida del motor de tu vehículo» Bernat Escolano comparte los trucos que con facilidad permiten ahorrar en la factura del taller mecánico

Jueves, 16 de octubre 2025

Bernat Escolano, mecánico de desguace, lanza una advertencia dirigida a los conductores novatos y experimentados por igual en la que detalla seis errores comunes que no solo comprometen la seguridad, sino que aceleran dramáticamente la llegada de un vehículo al final de su vida útil. Las recomendaciones del experto se centran en el cuidado del motor y la seguridad al volante, destacando que muchos conductores no se dan cuenta de cuánto están dañando sus vehículos con rutinas aparentemente inofensivas.

Uno de los errores más peligrosos señalados por Berni tiene que ver con la postura al volante. Muchos conductores adoptan la moda de girar con la palma abierta y la mano en la parte superior. «Yo sé que mola y que te crees Toreto, sobre todo cuando te acabas de sacar el carnet, pero así no tienes control,» explica. Esta técnica puede ser fatal, ya que si se necesita esquivar algo rápido, el conductor está «vendido». La postura correcta, insiste, es fundamental: «Lleva las manos bien puestas a las 3 y a las 9».

En cuanto al motor, dos prácticas son especialmente dañinas para el turbo según explica. La primera es apagar el coche de inmediato tras un trayecto largo, lo cual Escolano, concido en sus redes sociales como 'Berni el del desguace', describe irónicamente como «genial para reventar el turbo poco a poco». Su solución es sencilla y previene el desgaste prematuro: «Si acabas de hacer un trayecto largo, déjalo 20 o 30 segunditos al ralentí. No cuesta nada y alargas la vida del motor».

Circular con marchas largas

La segunda práctica perjudicial para la mecánica es circular en marchas largas a muy pocas revoluciones, bajo la falsa creencia de que se está ahorrando combustible. «Ir a 40 km/h en quinta marcha para ahorrar no ahorra nada,» subraya, explicando que esto provoca que el motor trabaje forzado, con más vibraciones y menos eficiencia. En estas situaciones, el consejo es claro: «Baja una marcha y deja que tu coche respire».

Otro clásico que condena el experto es mantener el embrague pisado cuando el coche está parado en un semáforo. Berni afirma que esto es un desgaste «sin sentido» y recomienda una acción simple que cuida la pieza y permite el descanso del conductor: «Pon punto muerto y deja que el pie descanse, que el semáforo no se va a poner verde antes».

Finalmente, desde el desguace alerta sobre dos factores que impiden la detección temprana de problemas:

Consejos para detectar problemas en el coche: 1 Música excesivamente alta: Llevar la música a todo volumen «mola hasta que no oyes una sirena, un ruido raro del coche o un bordellazo mal dado». Cuando el coche comienza a sonar «como un tractor,» el conductor no sabe por qué. La recomendación es bajarla «un poco y escuchar el coche» 2 Acelerar en frío: Berni advierte severamente contra «acelerar fuerte con el motor recién arrancado en frío,» recordando a los conductores que deben ser conscientes de las consecuencias de dicha acción

De esta forma, asegura Escolano, alargaremos la vida útil de nuestro vehículo y abarataremos las facturas en las visitas periódicas al taller mecánico.

