«Cada vez hay más coches viejos y más carga de trabajo en los talleres»

Los conductores alargan la vida de sus vehículos todo lo que pueden». Es uno de los testimonios que ha recogido este periódico en uno de ... los 700 talleres de reparación de coches que existen en Gipuzkoa.Como en muchas otras zonas del Estado, los talleres viven una situación crítica. El envejecimiento del parque automovilístico y la falta de relevo generacional provocan que los talleres tengan una «gran carga de trabajo» aunque sin colapsarse, con medias de algo más de una semana para poder llevar el vehículo a reparar.

Desde la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa (AEGA), que cifra en 700 los talleres con los que cuenta el territorio y que emplean a más 2.000 personas, con un peso en el PIB del 1%, su nuevo presidente, Ander Aramburu, confirma el tiempo de espera de reparación de un vehículo de una semana, pero sostiene que «no supone un problema para los talleres. Es un tiempo normal que incluso aporta una mejor planificación en labores de gestión. No obstante, hay un hecho que constatamos desde hace años: el envejecimiento del parque móvil conlleva mayores visitas al taller».

700 talleres existen en Gipuzkoa, según la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa (AEGA), que dan empleo a 2.000 personas, con un peso en el Producto Interior Bruto (PIB) del territorio del 1%.

Sobre la falta de relevo generacional, Aramburu afirma que se trata de un problema «crónico» que afecta a muchos otros sectores. «Por suerte, los datos de afiliación y paro son realmente buenos, aunque bien es cierto que los talleres se rifan perfiles como los oficiales mecánicos o de carrocería. A día de hoy existe una carga de trabajo que no todos los talleres pueden absorber. Hay muchos propietarios de talleres que se están jubilando, pero tenemos muy poca cantera».

Desde Ayerdi Motor, histórica firma fundada en 1978 en Lezo-Errenteria y especializada en la comercialización, distribución y reparación de vehículos Seat yVolkswagen, su gerente, Koldo Ayerdi, confirma la tesis del plazo de una semana para poder llevar el vehículo. «Llevamos ya más de dos años con esta situación.Al día nos pueden entrar al taller alrededor de 15 vehículos. Las dos causas fundamentales son la falta de relevo generacional y el envejecimiento del parque automovilístico, lo que se traduce en vehículos más viejos y que requieren de mayores reparaciones».

14,9 años en Euskadi

Los coches con más de 15 años han pasado de representar el 4% del parque automovilístico español en 2005 al 42% actualmente, según destacan los datos de la compañía tecnológica especializada en el ciclo de vida del automóvil, Solera.EnEuskadi, la media se sitúa en los 14,9 años, aunque es la quinta comunidad autónoma menos envejecida, con Ceuta y Melilla liderando este ránking (17,7 años). «Hace muchos años, por las carreteras de Gipuzkoa circulaban tanto coches nuevos como viejos, pero ahora la mayoría de ellos tiene muchos años. La pirámide se ha invertido.Dentro de cuatro o cinco años habrá muchos vehículos que llegarán a los 20 años y no compensará pagar 3.000 o 4.000 euros por una reparación como se hace ahora. El coche acabará en el desguace y surgirán nuevas formas de moverse, puesto que un mileurista no puede permitirse comprar un turismo nuevo», manifiesta Ayerdi.

«Antes circulaban coches nuevos y viejos, pero ahora la mayoría tienen más de una década. La pirámide se ha invertido» Koldo Ayerdi Ayerdi Motor

Desde talleres Galán, situado en el barrio donostiarra de El Antiguo, su responsable, Paco Galán, sostiene que «ahora se hacen reparaciones que antes no se hacían. Los conductores que buscan renovar su vehículo no saben por qué tecnología decantarse (híbrido, eléctrico, gasolina...), y al final optan por reparar el que todavía tienen. Por ejemplo, la reparación de un embrague, que puede suponer un gasto de 1.500 euros, años atrás no se cambiaba y el coche se iba directamente al desguace.Ahora sí. Todo esto está estrechamente relacionado con el envejecimiento del parque automovilístico. La sociedad estira más el uso de sus turismos, lo que también implica mayores averías. Da la sensación de que el taller se ha convertido en una alternativa al concesionario». Talleres Galán recibe una media de ocho vehículos al día.

La falta de relevo generacional afecta a todo tipo de sectores.El gremio de los talleres ha comenzado a primar la conciliación con el objetivo de atraer nuevos trabajadores. «Desde febrero hemos cambiado a un horario continuo», asegura Ayerdi, con once trabajadores en su taller.