Los seis acusados de la 'manada' de Rubí logran rebajar su pena tras admitir la violación en grupo de una chica

Los seis hombres que se han sentado este jueves acusados de cuatro delitos de agresión sexual con penetración a una joven disminuida psíquica en 2022, ... en Rubí (Barcelona), han admitido la violación en grupo y han conseguido rebajar sus penas. Dos de ellos han sido condenados a 10 años de cárcel, otros dos deberán estar entre rejas ocho años y los dos últimos ha sido sentenciados con penas de dos años de prisión. Tras un acuerdo entre las partes hecho público en el primer día del juicio, los magistrados han dictado sentencia 'in voce'.

Los hechos juzgados ocurrieron en Rubí en el año 2022. Según el fiscal, aprovechando que dos de los acusados mantenían relaciones sexuales esporádicas con la víctima, la llevaron a una nave industrial abandonada, donde la agredieron sexualmente. El fiscal pedía 60 años de prisión para los principales acusados y 52 años de cárcel para los otros cuatro. Los seis hombres condenados son nacidos en Marruecos.

La chica fue llevada a la fuerza a la nave abandonada, donde fue violada. En la zona fueron hallados cigarrillos y un condón usado que sirvió de prueba para corroborar la autoría de la agresión sexual. Los dos principales miembros de la llamada 'manada' de Rubí han sido condenados como autores responsables de un delito de agresión sexual con penetración. Se les ha aplicado atenuante por admitir los hechos y por reparación del año a la víctima, pues ya han consignado una indemnización de 30.000 euros. La sentencia les impone además la prohibición de aproximación a la víctima, tanto respecto de su persona, domicilio, centro escolar, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde aquella se encuentre a menos de 1.000 metros y prohibición de comunicación con ésta por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, todo ello por un periodo que exceda en 10 años a la pena de prisión impuesta.

También se les condena a inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por el tiempo de 20 años superior al de la duración de la pena de privación de libertad. Y asimismo, se les impone libertad vigilada durante 10 años tras su salida de prisión.

La sentencia describe el infierno que sufrió la joven. Había quedado con uno de los procesados, que la llevó en coche hasta la nave industrial. En el vehículo, la víctima ya le manifestó «su voluntad expresa de no querer mantener relaciones sexuales». En cambio, todos los procesados, según el fallo judicial, «puestos de manera previa de acuerdo,

acudieron al lugar con el conocimiento y la voluntad de atentar« contra la chica. »Creando en la nave industrial abandonada con su presencia, un clima de sometimiento que llegó a anular la capacidad de reacción de la perjudicada«, afirma la sentencia. Una vez en la nave y rodeada por los seis procesados, uno de ellos le dijo que era »noche de celebración« y tenía que »cumplir«, mientras ella reiteraba, esta vez en presencia de todos los procesados, que »no quería tener relaciones sexuales, entre otros motivos porque tenía la menstruación«.

«Pese a la expresa oposición de la víctima», empezaron a tocarla por todo el cuerpo y a darle besos. Ella lloraba y gritaba que la dejasen en paz, que estaba mala y que no quería hacer nada. Acto seguido, uno de los violadores le bajó los pantalones y la ropa interior, le cogió fuertemente ambas manos y la penetró vaginalmente. Simultáneamente, otro de los agresores le obligó a practicarle una felación. Luego, los dos chicos intercambiaron posiciones. Otros dos hicieron más o menos lo mismo. Los otros dos procesados lo intentaron, pero fueron apartados por el resto de agresores. Desde entonces, la víctima sufre síndrome de estrés postraumático con ideas de muerte.