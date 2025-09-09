¿Cuántas calorías tiene una cerveza y cuánto engorda? Numerosos estudios han constatado que el consumo moderado de cerveza no está relacionado con el aumento de peso

Hay una creencia muy extendida de que la cerveza engorda, por tratarse de una bebida alcohólica. No obstante, la cerveza con o sin alcohol es una bebida que podría calificarse como saludable. Normalmente, el aumento de peso se debe a otros hábitos, como una vida sedentaria o los alimentos poco recomendables con los que la acompañamos: patatas fritas, embutidos… que destacan por sus elevados niveles de grasas saturadas. No es cierto que la cerveza engorde, numerosos estudios han constatado que puede perfectamente formar parte de una alimentación saludable, ya que su consumo moderado no genera aumento de peso.

Tabla de calorías de la cerveza (por 100 ml) Lager > 42-56 calorías

Pilsner > 39-56 calorías

Cerveza oscura > 48-56 calorías

IPA > 48-70 calorías

Cerveza belga > 42-70 calorías

Cerveza fuerte > 56-98 calorías

Pale ale > 44-65 calorías

Cerveza negra > 42-70 calorías

Indian pale ale > 48-70 calorías

Cerveza de jengibre > 32-48 calorías

Cerveza de malta > 32-48 calorías

Cerveza sin alcohol > 10-20 calorías

Por lo tanto, siempre que sea consumida con moderación, lejos de engordar, la cerveza puede producir efectos positivos para el organismo de personas adultas. Es importante tener en cuenta que los valores calóricos pueden variar dependiendo de la marca específica de cerveza y del contenido de alcohol. Además, las porciones más grandes contienen más calorías.

La cerveza no contiene grasas saturadas ni azúcares, sí en cambio una cantidad importante de hidratos de carbono, vitaminas y proteínas. Es una bebida que nos aporta infinidad de beneficios. La cerveza tan solo tiene 43 calorías por 100ml, esto es, aproximadamente 90kcal en cada 'caña'. Esto significa que, comparada con muchos refrescos, es una bebida muy ligera.

Una lata de cerveza normal aporta alrededor de 150 calorías, una 'caña' cerca de 90

¿Cuántas calorías tiene una lata de cerveza?

Una lata de cerveza (33cl) contiene más o menos 150 calorías, y cuanto más bajo es el contenido en alcohol, menos aporta. Asimismo, dependiendo de cada marca, una lata sin alcohol proporciona unas 50 calorías. En este caso, si queremos cuidar nuestra línea, mejor optar por una cerveza con poco alcohol o una 'sin'. La cerveza con cero alcohol tiene tres veces menos calorías, aunque el aporte calórico no depende solo de los grados, sino también de sus sistemas de producción y de los ingredientes con los que se elaboran.

Un consumo moderado de cerveza

Como hemos citado, la ingesta de cerveza y el mantenimiento de la línea son compatibles, consumiéndola de forma moderada. Una caña contiene muy pocas calorías, que pueden ser eliminadas con un poco de ejercicio. Cada cerveza tiene un aporte calórico diferente, y comparando con los diferentes tipos en proporciones de 200ml (una caña) la cerveza rubia tiene 90 calorías, la negra 112, la 'sin' 40 y la 0,0%, 24. Además de las anteriores, existe también la light. En el caso de que la comparemos con un vaso de vino, éste último contiene 141 calorías.

Entonces, ¿engorda la cerveza?, la cerveza no engorda a los niveles que se dice. El concepto «barriga cervecera» se debe al consumo abusivo de esta bebida, y a la comida poco saludable que se consume junto a ella. También hay que matizar que la cerveza más sana es la que en su fabricación sea más sana o tradicional.

¿Hay cervezas más saludables que otras?

En términos de contenido calórico, hay algunas opciones de cerveza que son más saludables que otras. Las cervezas ligeras o «light» tienen menos calorías y carbohidratos que las cervezas regulares, por lo que pueden ser una mejor opción para aquellos que desean disfrutar de la cerveza sin consumir demasiadas calorías. Las cervezas sin alcohol también son una opción saludable, ya que no contienen alcohol ni las calorías adicionales que este aporta.

Además del contenido calórico, también se puede considerar el contenido nutricional de la cerveza. Algunas cervezas artesanales pueden contener ingredientes saludables como frutas, especias y granos enteros. Estos ingredientes pueden agregar nutrientes como fibra y antioxidantes a la cerveza.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso las cervezas más saludables pueden contener alcohol, que tiene su propio conjunto de riesgos para la salud. Por lo tanto, es importante disfrutar de la cerveza de manera moderada y responsable, independientemente de su contenido calórico o nutricional.

Cómo disfrutar de la cerveza sin ganar peso 1 Beber con moderación : La moderación es clave cuando se trata de beber cerveza sin aumentar de peso. Trata de limitar tu consumo de cerveza a una o dos bebidas al día y no beber todos los días de la semana. 2 Elegir cervezas más ligeras :Si estás tratando de controlar tu consumo de calorías, considera elegir cervezas más ligeras o «light» que contengan menos calorías y carbohidratos. También puedes buscar cervezas con un bajo contenido de alcohol. 3 Compensar la ingesta calórica : Si sabes que vas a beber cerveza, puedes ajustar tu ingesta calórica de otras comidas y bebidas para compensar el exceso de calorías. Por ejemplo, puedes comer comidas más ligeras durante el día y elegir opciones más bajas en calorías para tus aperitivos y refrigerios. 4 Hidratarse adecuadamente : Beber suficiente agua es esencial cuando se bebe cerveza, ya que el alcohol puede deshidratar el cuerpo. Trata de beber un vaso de agua por cada cerveza que consumas para mantener tu cuerpo hidratado y reducir la ingesta total de calorías. 5 Equilibrar con ejercicio : El ejercicio regular es una forma efectiva de quemar calorías y controlar el peso. Si sabes que vas a beber cerveza, puedes aumentar tu actividad física para compensar las calorías adicionales.