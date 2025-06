Chutney: qué es, recetas y cómo usarlo en la cocina

Martes, 24 de junio 2025, 09:20 Compartir

La cocina hindú es una de ésas que ha traspasado fronteras y cuyos restaurantes se pueden encontrar a día de hoy a lo ancho y largo del mundo. Y, con ellos, también han dado el salto a otros países algunas de sus recetas y platos más famosos. Entre todos ellos, el chutney es el acompañamiento estrella de la gastronomía india, una guarnición que podemos adquirir en tiendas y supermercados de nuestro entorno y, si nos atrevemos, también podremos preparar en nuestras casas.

El chutney no deja de ser un encurtido con una larga y lenta cocción que da como resultado algo similar a una mermeladaagridulce y especiada, siempre dependiendo de los ingredientes que le agreguemos. Se trata, en realidad, de una forma de aprovechar los excedentes de verduras y frutas, por lo que existen infinitas fórmulas de chutney.

A esa fruta o verdura a la que queramos dar el protagonismo en nuestro chutney podremos añadir también pimienta inglesa, guindilla, canela, ajo, jengibre, rábano picante, mostaza y cebolla. Además, el chutney es siempre rico en vinagre y azúcar. A este respecto hay que señalar que cualquier tipo de azúcar sirve para esta receta, si bien el azúcar moreno es especialmente aromático.

Receta de chutney

La elaboración del chutney es más sencilla que la de la mermelada, ya que no deberemos estar pendientes de que cuaje o no; simplemente hay que revolver los ingredientes a fuego lento hasta que el azúcar se disuelva y luego llevarlos a ebullición. Cuando veamos que la mezcla se ha espesado y ya no hay líquido, nuestro chutney estará listo. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para ello? Dependerá mucho de la fruta o verdura que utilicemos y, por supuesto, de la cantidad que elaboremos.

El chutney estará en su mejor momento dos meses después de su elaboración

En cuanto a su conservación, cabe señalar que la del chutney es una fórmula que mejora con el tiempo, por lo que si somos capaces de darle dos o tres meses de reposo, el resultado será mucho más satisfactorio. Además, al llevar azúcar y vinagre, aguantan durante dos o tres años, ya que éstos son grandes conservantes.

¿Cómo podemos disfrutar del chutney?

El chutney siempre da un toque especial a cualquier emparedado o hamburguesa, por ejemplo, pero también sirve para realzar el sabor de la carne o cualquier pieza de caza. En las ensaladas, además, también encaja a la perfección.