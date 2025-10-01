Los portales de apuestas deberán mostrar carteles sobre los riesgos de jugar

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prepara un real decreto por el que va a obligar a todos los portales de apuestas a colocar ... en un lugar visible de sus apps o webs carteles en los que informan de los riesgos que tiene habituarse al juego 'online'. Será una modificación del real decreto de 2020 que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y cuya aprobación cuando esté finalizado estaría asegurada porque solo requiere del beneplácito del Consejo de Ministros.

Los carteles advertirán de los peligros como la caída en la ludopatía o las muy probables pérdidas económicas y los operadores 'online' podrán utilizar tres mensajes distintos con un formato idéntico al que tienen las advertencias de riesgos para la salud y la vida que incluyen desde hace muchos las cajetillas de tabaco.

Los tres mensajes obligados serán «la ludopatía es un riesgo del juego», «la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%» y «las pérdidas del total de los jugadores superan en cuatro veces sus ganancias». Estas afirmaciones están corroboradas por el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos realizado por el Ministerio de Sanidad, en el que se indicaba que más de ocho de cada diez admisiones en centros de tratamiento de adicciones sin sustancia son de personas enganchadas al juego.

Los mensajes deben presentarse bien visibles tanto en las pantallas de sus apps y webs como en los 'banners' y vídeos de su publicidad digital. Las nuevas alertas sustituirán a los actuales mensajes, mucho menos agresivos, de «juega responsablemente» o «juega con responsabilidad».

La mayor adicción sin sustancia

El titular de la cartera de Consumo señaló que la medida busca «evitar que las desigualdades sociales que ya existen en la adicción se profundicen, e incluso atajarlas antes de que ocurran». En este sentido, recordó que «las mayores aglomeraciones de casas de apuestas se producen en los barrios con una renta media más baja en sus hogares», algo que achacó a que «hay operadores económicos sin escrúpulos que no tienen ningún reparo en aprovecharse de quienes tienen situaciones de mayor necesidad». Pablo Bustinduy asegura que esta misma desigualdad ocurre con el juego 'online', con el agravante de que «su acceso es más sencillo que el del juego presencial».

Los últimos estudios indican que más de la mitad de los estudiantes españoles no han recibido información alguna sobre los problemas y riesgos asociados a las apuestas y al juego y que, sin embargo, los jugadores 'online' nuevos de 18 a 25 años han aumentado en España en un 28% en un solo año y ya suponen uno de cada tres apostadores. El estudio cifraba en 20.000 los jugadores jóvenes españoles que en 2024 sufrieron en estas plataformas pérdidas superiores a los 3.000 euros.