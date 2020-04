Osakidetza retira otra partida de mascarillas defectuosas del Ministerio de Sanidad Una de las mascarillas retiradas / ELA Se realizará el test del coronavirus a todos los profesionales que las utilizaron en los hospitales vascos SILVIA OSORIO Jueves, 30 abril 2020, 15:24

Continúa el lío con las mascarillas defectuosas en los hospitales de Euskadi. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha informado este jueves que se ha retirado una nueva partida de estos elementos de protección destinados a profesionales sanitarios «por no cumplir los requisitos de seguridad y filtrados para la categoría FFP2». Se trata de prendas de la marca KN95 que había distribuido el Ministerio de Sanidad a varias comunidades autónomas. Por el momento, se desconoce el número de prendas que contenía el lote, pero hace una semana ya fue puesta en cuarentena una partida sospechosa de 200 unidades que se repartió en el hospital de Basurto. A Cruces también llegaron, pero al parecer, no salieron del almacén.

La titular vasca de Salud ha recordado que el Departamento iba a analizar el material sanitario después de la alerta generada por una partida facilitada por el Ministerio de Sanidad que tuvo que ser retirada después de ser distribuida a varios centros hospitalarios y ambulatorios vascos. En este caso fueron 13.200 las que se repartieron. El análisis de las muestras de mascarillas, tanto compradas como donadas, que ha realizado el Gobierno vasco para «validar los materiales y reforzar la seguridad de los sanitarios», ha concluido que «algunas» de las partidas de las mascarillas KN-95 no cumplen con la normativa. Es decir, filtran más partículas de las que deberían.

Los resultados ya han sido trasladados al Ministerio de Sanidad y Kontsumobide. Murga ha explicado que todas las prendas que han sido validadas como FFP2 con los controles adicionales se destinarán a las unidades Covid-19 y el resto, las que cuentan con una menor capacidad de filtraje, se se retirarán de estas zonas y serán reutilizadas como «alternativa» a las mascarillas quirúrgicas en zonas en las que no se trata a pacientes con coronavirus. «La validación ha considerado que son óptimas para esta utilización», ha detallado.

Asimismo, Osakidetza está realizando un «seguimiento» de todos los profesionales y «en los próximos días, intensificará las pruebas a todos ellos». En las próximas adquisiciones de mascarillas, antes de comprarlas y distribuirlas, Osakidetza «seguirá pidiendo» los certificados al país de origen y a la empresa que los fabrica «como ha hecho hasta ahora», pero también realizará una análisis «adicional» a través de una empresa con capacidad de homologar este tipo de materiales.

62 positivos entre profesionales por otro lote defectuoso

Pero durante esta crisis sanitaria el embrollo con las mascarillas está siendo constante. No parece sencillo realizar compras al mercado chino, con el que la mayor parte de los gobiernos europeos tienen una excesiva dependencia para hacerse con material sanitario ante la falta de mercado propio, y abastecer de este producto fundamental a los sanitarios, que si no es óptimo, corren un alto riesgo de contagiarse. Así ha ocurrido con la partida que el Ministerio de Sanidad envió hace un par de semanas a Euskadi y que tuvo que retirarse.

En este caso eran de la marca Garry Galaxy, también de tipo FFP2 y el fallo era el mismo. Según los datos confirmados por el Gobierno vasco, 4.000 sanitarios vascos las llegaron a utilizar -algunos incluso durante diez días-, por lo que fueron sometidos a la prueba. Un total de 62 dieron positivo, aunque estaban pendientes de un segundo diagnóstico.

Otro caso de mascarillas defectuosas más reciente, aunque no destinadas a la sanidad, ha sido el de las 300.000 que Eudel había donado a los ayuntamientos vascos y que tuvo que retirar porque la goma que sujeta esta prenda de protección se soltaba al colocarse y, por tanto, sin este elemento de sujeción, no es que fueran peligrosas, si no que eran totalmente inservibles. El proveedor chino al que la Asociación de Municipios Vascos compró el material se comprometió a sustituirlas por unas nuevas.