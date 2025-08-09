Osakidetza reforzará los comarcales para «equilibrar» la atención urológica en Gipuzkoa

Gipuzkoa iniciará en septiembre una nueva etapa en la atención urológica que pretende «equilibrar» la asistencia que Osakidetza presta en el territorio, uno de los ... más afectados por la escasez de estos especialistas y que tiene en Irun y Hondarribia su punto más crítico. La renovada dirección de Osakidetza, junto a las nuevas gerencias de la OSIDonostialdea y Bidasoa, creará dos polos asistenciales que permitirán reforzar los hospitales comarcales sin renunciar al papel que hasta ahora viene desarrollando el Hospital Donostia como centro de referencia para los casos de alta complejidad. Un nuevo modelo que los gestores de la sanidad vasca pretenden poner en marcha en septiembre.

Se trata, por tanto, de una fórmula en la que la asistencia urológica del territorio no estará tan centralizada en el centro de la capital guipuzcoana, sino equitativamente distribuida por todas las comarcas para garantizar que todos los pacientes, vivan donde vivan, puedan acceder a la misma calidad asistencial sin necesidad de tener que desplazarse a San Sebastián. Para ello, Osakidetza creará dos polos asistenciales: el este, donde estarán los hospitales de Donostia, Bidasoa y Tolosa, y el oeste, con los hospitales de Mendaro y Zumarraga, donde se optimizarán recursos y se ampliará la capacidad asistencial en todo Gipuzkoa.

«Se trata de una reformulación territorial basada en la complementariedad, la innnovación y la eficiencia que busca garantizar una atención equitativa y de calidad en todo el territorio», explica Koldo Berganzo, subdirector de coordinación de atención hospitalaria de Osakidetza.

De este modo, elDepartamento de Salud revisará la cartera de servicios de los hospitales comarcales para dotarlos de mayor capacidad quirúrgica, consultas de alta resolución o circuitos multidisciplinares en colaboración con otras especialidades como puede ser Anestesiología y Reanimación. En materia de infraestructuras, se hará especial hincapié en apostar por tecnología de vanguardia, como puede ser el caso de los robot quirúrgicos.

El ejemplo de Mendaro

La idea es seguir el ejemplo del Hospital de Mendaro, que a finales del mes de marzo se convirtió en el primer comarcal de Euskadi en contar con esta tecnología en el servicio de Urología. Una herramienta que permite reducir el tiempo quirúrgico, mejorar la postura del cirujano durante el proceso quirúrgico y reducir notablemente el tiempo de recuperación y rehabilitación. Hasta entonces solo el Hospital Donostia contaba con este robot de última generación en Gipuzkoa, lo que desde hace unos meses permite distribuir la carga de trabajo en dos puntos de referencia.

Una de los principales dificultades para poner en marcha este ambicioso plan es la escasez de profesionales que sufre Osakidetza en determinadas especialidades y que, en el caso de Gipuzkoa, se hace especialmente acuciante en Urología, concretamente en Hondarribia e Irun, donde el problema viene de lejos. Para ello, Salud propondrá nuevas fórmulas contractuales específicas para aquellas plazas que estén desiertas con «contratos mixtos y flexibles» que permitan «reforzar la actividad asistencial, docente e investigadora, haciendo más atractivo y estable el ejercicio profesional en todos los ámbitos del territorio».

Precisamente uno de los reclamos de estos puestos será la docencia e investigación, defienden desde la consejería, para que esa innovación se desarrolle «desde todos los centros, no solo los grandes hospitales».

Una estrategia que se implementará «dentro del marco normativo vigente» y a expensas de que finalicen varios de los concursos que en estos momentos quedan aún por resolver y cuyas resoluciones se retomarán a la vuelta de verano.