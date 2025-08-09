Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urólogos, responsables de la OSI Bidasoa y de coordinación hospitalaria de Osakidetza, en una reunión reciente en el Hospital Bidasoa. D. S.

Osakidetza reforzará los comarcales para «equilibrar» la atención urológica en Gipuzkoa

Salud ·

Creará dos «polos asistenciales» y dotará de mayor capacidad quirúrgica a estos hospitales con contratos mixtos para hacer frente a la escasez de estos especialistas en el territorio

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:31

Gipuzkoa iniciará en septiembre una nueva etapa en la atención urológica que pretende «equilibrar» la asistencia que Osakidetza presta en el territorio, uno de los ... más afectados por la escasez de estos especialistas y que tiene en Irun y Hondarribia su punto más crítico. La renovada dirección de Osakidetza, junto a las nuevas gerencias de la OSIDonostialdea y Bidasoa, creará dos polos asistenciales que permitirán reforzar los hospitales comarcales sin renunciar al papel que hasta ahora viene desarrollando el Hospital Donostia como centro de referencia para los casos de alta complejidad. Un nuevo modelo que los gestores de la sanidad vasca pretenden poner en marcha en septiembre.

Osakidetza reforzará los comarcales para «equilibrar» la atención urológica en Gipuzkoa

