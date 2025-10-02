La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

¿Se imagina enterarse en una consulta médica de que usted aparece en el sistema como fallecida? Esa es la rocambolesca historia, prácticamente de película, ... a la que se ha tenido que enfrentar una mujer de 82 años -cuyas iniciales corresponden a M.H.N.- durante el pasado mes de septiembre tras ser ingresada en el Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla.

El origen de este extraño caso tuvo lugar cuando la afectada requirió de ingreso a principios del anterior mes en el hospital de referencia cántabro por una infección bacteriana en su pierna. Pasados unos días, con un avance en su estado de salud, y estando «muy contenta» por el trato recibido por parte del personal médico -según explica su hija-, abandonó el centro hospitalario, el 10 de septiembre, con el alta médica debajo del brazo y, así, regresar a su domicilio.

Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, la mujer tenía que regresar a las consultas de Valdecilla para hacer un seguimiento -a los pocos días- de la evolución de la celulitis infecciosa que provocó su hospitalización. La sorpresa llegó en el momento de acercarse al mostrador para indicar de su presencia y fue cuando recibió las primeras reacciones de «extrañeza» y «sorpresa» que llegaron a generarle «tensión» e «inquietud» en dicho momento.

«Mi madre llegó al centro y empezaron a realizarle varias veces la misma pregunta de que si era ella, a lo que respondió que sí, lo que llevó a inquietarle. No entendía nada de la situación y menos las caras con las que se miraban los trabajadores de recepción. Llegó a preguntarles si le pasaba algo grave», relata su hija. «Tuvo que ser la propia doctora, la que puso luz al asunto y le comunicó para que se diese por enterada, que la Seguridad Social la había dado por difunta a todos los efectos. Es lo que me aparece aquí, le volvió a reiterar la sanitaria».

Ante este inconveniente, la damnificada descubrió que fue la administración hospitalaria la que le había dado de baja por fallecimiento, el 16 de septiembre, en la Seguridad Social. Una noticia que no encajó nada bien: «Es una mujer mayor, de 82 años, que sale de Valdecilla tras unos días ingresada, bajita de moral y con ciertos problemas de movilidad. Pues no ha llevado la situación fácilmente, llegando a pensar en que no le querían decir que se iba a morir de verdad».

Al aparecer como muerta en el sistema no podía hacer uso de su cuenta bancaria ni de su cartilla sanitaria para retirar los medicamentos en la farmacia. «Tan pronto como se enteró de esto tuvo que acudir a su médico de cabecera a solicitar una fe de vida y realizar un recorrido por diferentes puntos de la administración como la Seguridad Social y el propio hospital. Hay que sumar el inconveniente de tener que desplazarse a los sitios con sus problemas de movilidad y demostrar presencialmente que seguía viva. Si no llega a conocer este escenario descubierto en la consulta, se habría dado cuenta al ver que no cobraba la pensión o al no poder coger los medicamentos en la farmacia», puntualiza su hija.

«No es normal que pase esto»

La indignación de esta paciente ha ido más allá que un simple enfado, ya que se ha sentido como «desaparecida del mapa» y sin tener «margen de maniobra», confiesa su hija. «No es normal que pase esto en un hospital como Valdecilla, me parece surrealista. Nadie se ha puesto en contacto con ella para disculparse desde la parte administrativa, lo asumirán como un error hospitalario y ahí se quedará, pero ella le ha estado dando muchas vueltas durante esos días».

Con motivo de la publicación de esta información, El Diario Montañés trató de ponerse en contacto en la jornada de ayer con la dirección del hospital y conocer su punto de vista, pero no se quiso realizar «ningún tipo de valoración» relacionado sobre este asunto.