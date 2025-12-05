José Cruz Quílez es presidente de la Sociedad Española de Contracepción, ginecólogo en el hospital de Basurto y uno de los mayores expertos en lo ... que a métodos anticonceptivos se refiere. Este profesional asegura que «la gente joven no va al médico a recibir consejo contraceptivo» y alerta de que en Euskadi «no hay cultura sanitaria ni una educación correcta en salud sexual».

– 1.228 mujeres abortaron el pasado año en Gipuzkoa, un 2,5% más que el ejercicio anterior. ¿Qué le dicen estas cifras?

– Igual que en los últimos años la línea es un poco ascendente. Parece que estamos llegando a una fase de meseta. Sea como fuere, bajar, que es lo que esperamos, no bajamos. Y ahí hay que ponerse un poco manos a la obra, sobre todo en el acceso a los métodos de última generación. En el País Vasco eso sí que falla.

– ¿Por qué?

– Por nuestra estructura. A nivel de Euskadi la anticoncepción está muy enfocada a la figura del ginecólogo que está en el ambulatorio. ¿Qué sucede? Que llegar ahí es muy difícil porque normalmente tienes que pasar primero por el médico de cabecera o por la matrona. Pasa por ejemplo en el caso de los métodos anticonceptivos de larga duración (LARC) como el DIU o el implante, que son efectivos de verdad. Pero para ello la mujer primero tiene que pedir cita con el médico de cabecera. Después tiene que ir al ginecólogo para que se lo prescriba. Al acabar, tiene que ir a la farmacia y volver al especialista. Este sistema hace que haya una demora muy importante y que haya mucha gente que se escape.

– También son los métodos más desconocidos...

– Es cierto que no son métodos muy demandados. El que más en España es el preservativo. ¿Por qué? Porque la gente joven en realidad no va al médico a recibir consejo contraceptivo. También ocurre otra cosa, no hay cultura sanitaria ni una educación correcta en salud sexual. Un montón de gente utiliza el preservativo y falla mogollón.

– ¿No es lo más recomendable usar el condón?

– Los anticonceptivos se clasifican según su efectividad y el preservativo se encuentra en una tercera línea, según la Organización Mundial de laSalud (OMS). En la primera línea están los definitivos, como el implante y el DIU. Estos son los mejores, los que aunque tú no hagas mucho fallan superpoco. Y luego vienen los anticonceptivos hormonales en la segunda línea. Ahí están los combinados, el parche, el anillo... En la tercera línea, un escalón por debajo de estos, estaría el preservativo, que falla bastante. ¿Por qué? Porque la gente no lo usa siempre en todas las relaciones y muchas veces no lo usa desde el principio. Aunque vivamos en un mundo de información que parece que está todo superaccesible, luego la gente no tiene mucha idea de qué anticonceptivos hay o no hay.

– Casi una de cada 3 guipuzcoanas había abortado con anterioridad. Es una cifra muy alta...

– Es una barbaridad. Eso es una disfunción del sistema sanitario. Es decir, estamos ocupándonos de la solución y no de la prevención. La Ley del aborto, que se llama Ley de salud sexual y reproductiva, tiene tres aspectos diferenciales: cómo regular el aborto, la anticoncepción y la educación en salud sexual. Pues dos aspectos nunca se desarrollan: ni el acceso, que depende de la Administración, ni el tema educativo.

– ¿Cambiaría mucho la realidad si se hiciese?

– Si esto se desarrollase correctamente, en unos años habría un impacto muy positivo en la reducción de abortos, seguro. Nosotros tenemos muchos abortos de repetición. Si tú establecieses una infraestructura correcta, para que una vez que una paciente llega a un centro donde le van a ayudar con el tema del aborto, se fuera de allí con el anticonceptivo que ella eligiese, los disminuiríamos mucho. Pero aquí la mayoría de abortos se hacen en las clínicas, y ahí te pueden recomendar, pero no facilitar.

– Euskadi se ha comprometido en revertir esa situación a partir del próximo año. ¿Tiene capacidad Osakidetza de atender los casi 4.000 abortos que deriva actualmente?

– Asumirlos todos de repente es imposible, pero como intención sí que es un buen paso. En Euskadi tenemos un porcentaje de aborto farmacológico muy bajo en comparación con otras regiones de España. Esos abortos que no son tan complejos porque no necesitas quirófanos se pueden ir asumiendo paulatinamente. Habría que reforzar un poco las plantillas. El resto de los abortos ya es otro cantar.

– ¿Hay un método mejor que otro?

– No es que haya uno mejor que otro. El farmacológico es bastante exitoso, pero no lo consigue siempre y a veces no está indicado en función de las semanas a las que nos vayamos a enfrentar. Pero seguramente habrá gente que prefiera el quirúrgico porque sabe qué día y a qué hora se le va a solucionar el proceso. Son dos métodos complementarios.