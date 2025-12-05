Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Cruz Quílez, presidente de la Sociedad Española de Contracepción. Jordi Alemany

Presidente de la Sociedad Española de Contracepción

José Cruz Quílez: «El camino para acceder a los métodos más eficaces, como el DIU, hace que no se usen tanto como se debería»

El ginecólogo lamenta que en el País Vasco «no hay cultura sanitaria ni una educación correcta en salud sexual»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:25

Comenta

José Cruz Quílez es presidente de la Sociedad Española de Contracepción, ginecólogo en el hospital de Basurto y uno de los mayores expertos en lo ... que a métodos anticonceptivos se refiere. Este profesional asegura que «la gente joven no va al médico a recibir consejo contraceptivo» y alerta de que en Euskadi «no hay cultura sanitaria ni una educación correcta en salud sexual».

Te puede interesar

