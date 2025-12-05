Más de la mitad de las mujeres que abortan en Gipuzkoa no usan anticonceptivos

Ni pastillas, ni DIU, ni preservativo. Más de la mitad de las mujeres que abortan en Gipuzkoa no habían usado ningún método anticonceptivo previo para ... evitar un embarazo no deseado. En concreto, de las 1.228 féminas que decidieron interrumpir su gestación de manera voluntaria durante el pasado año en el territorio, 708 no utilizó ningún método de protección durante sus relaciones sexuales. «Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), también debemos intensificar la salud sexual en todos los ámbitos», alertó recientemente la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del informe sobre abortos correspondiente a 2024, de donde están extraídos estos datos.

El estudio indica que el 58% de las guipuzcoanas que ejercieron este derecho no hizo uso de ningún método para impedir su gestación. «Debemos fortalecer la educación sexual, mejorar el acceso a los anticonceptivos y eliminar todas las barreras económicas», resaltó la ministra, expresando su preocupación por la falta de prevención, lo que no solo conlleva embarazos no deseados, sino también a un aumento de las infecciones de transmisión sexual, que se han disparado enEuskadi tras la pandemia.

Entre las que sí utilizaron algún remedio, el método de protección favorito entre las mujeres de Gipuzkoa fue el preservativo (361), seguido de los sistemas hormonales, como las pastillas anticonceptivas (132). Los métodos naturales (como el control del ciclo menstrual, poco recomendable por su baja o nula eficacia, recalca el Ministerio), mecánicos (como el DIU) u otros métodos son residuales.

Esta realidad explica en parte que el 94% de las interrupciones voluntarias de gestación que se practicaron el año pasado en el territorio fuesen a petición de la mujer. El 6% restante fueron practicados por motivos médicos, ya fuese por grave riesgo para la vida de la madre o del feto, o por anomalías fetales incompatibles con la vida. Estos 70 casos fueron realizados en hospitales, en su mayoría de Osakidetza. En Euskadi, hasta ahora el ServicioVasco de Salud lleva a cabo en sus centros únicamente los abortos motivados por cuestiones médicas.

El preservativo es el método de protección más utilizado por las mujeres de Gipuzkoa, seguido de las pastillas

El resto, los voluntarios, los deriva a clínicas privadas y asume su financiación. En Gipuzkoa, por ejemplo, a la clínica Askabide de Donostia o al consultorio del doctor Prada, también en la capital guipuzcoana. Son los dos centros del territorio que han solido notificar algún aborto durante los últimos años además del Hospital Donostia, el de Zumarra, Mendaro y el comarcal del Alto Deba.

No obstante, el Gobierno Vasco tiene la intención de que esta situación cambie a partir del próximo año. El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que a partir de 2026, y «de forma progresiva», Osakidetza atenderá con sus propios medios los más de 4.000 abortos que actualmente deriva a las clínicas privadas.

«El acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos, y todas las mujeres en Euskadi tienen, en la actualidad, asegurado este servicio en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario», destacó el presidente vasco al comunicar el compromiso, que forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada del Pacto Vasco de Salud.

Una de cada tres habían abortado alguna vez anterior, y en 11 casos lo habían hecho hasta en cinco o más ocasiones

Abortar nunca es agradable. Sin embargo casi una de cada tres mujeres que interrumpieron su embarazo en Gipuzkoa en 2024 ya lo habían hecho previamente, un total de 387 guipuzcoanas. 272 en una ocasión, 76 en dos y 22 en tres. Llama la atención que 6 de las mujeres que frenaron su gestación habían pasado por ese episodio cuatro veces, y otras 11 pacientes en cinco o más ocasiones previas. La estadística hace referencia únicamente a los procesos voluntarios, sin tener en cuenta los abortos espontáneos o naturales, que no vienen recogidos.

Casi la mitad tenía ya hijos

Entrando en más detalle, el perfil mayoritario de la guipuzcoana que interrumpe voluntariamente su embarazo es el de una chica veinteañera, económicamente independiente, emancipada y que a nivel académico ha completado el Bachillerato o cuenta con estudios universitarios. Es el caso del 53% de las pacientes que se sometieron a este proceso.

La mayoría de las que optan por interrumpir su gestación son mujeres de entre 20 y 39 años (1.001) y más de cuatro de cada diez son veinteañeras. Asimismo, el 8,3% de las pacientes que ejercieron este derecho el pasado año tenía 40 o más años, concretamente una quincena de ellas eran mayores de 44. Mientras que los casos más prematuros que se contabilizaron en el territorio fueron el de seis adolescentes menores de 15 años. Además, casi la mitad de las féminas que pusieron fin a su embarazo no deseado tenían ya uno o más hijos.

Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad indican también que cuatro de cada cinco interrupciones de embarazo que se practican en Gipuzkoa se llevan a cabo dentro de las primeras ocho semanas de gestación. Dos son los métodos que más se emplean para ello. Por un lado está el farmacológico. Los dos medicamentos más utilizados son la mifepristona y las prostaglandinas. El otro procedimiento más habitual es el de la dilatación y aspiración o evacuación del feto. En el territorio abortaron dos mujeres en 2024 más allá de la semana 23 de embarazo.

Osakidetza se ha comprometido a realizar los más de 4.000 abortos que deriva ahora a las clínicas privadas

Las interrupciones practicadas en Gipuzkoa representan dos de cada siete procesos llevados a cabo en Euskadi el pasado año, donde se llevaron a cabo un total de 4.210 procedimientos de este tipo. El territorio vasco que más abortos realizó volvió a ser Bizkaia (2.424), que concentró más de la mitad (57%). El resto se llevaron a cabo en Álava, un total de 558.

Estas cifras sitúan al País Vasco con una tasa de abortos del 1,8% de las mujeres de entre 15 y 44 años, ligeramente por debajo de la media estatal, establecida en el 1,23%. Encabezan esta lista Cataluña (1,48%), Baleares (1,38%) y Andalucía (1,26%). En el lado opuestos se encuentran Aragón (0,81%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,46%).