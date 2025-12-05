Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer sostiene un preservativo entre sus manos. Adobe stock

Más de la mitad de las mujeres que abortan en Gipuzkoa no usan anticonceptivos

Un total de 1.228 interrumpieron su embarazo en el territorio el año pasado, un 2,5% más que en 2023 y el 1,2% de las féminas de entre 15 y 44 años

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

Ni pastillas, ni DIU, ni preservativo. Más de la mitad de las mujeres que abortan en Gipuzkoa no habían usado ningún método anticonceptivo previo para ... evitar un embarazo no deseado. En concreto, de las 1.228 féminas que decidieron interrumpir su gestación de manera voluntaria durante el pasado año en el territorio, 708 no utilizó ningún método de protección durante sus relaciones sexuales. «Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), también debemos intensificar la salud sexual en todos los ámbitos», alertó recientemente la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del informe sobre abortos correspondiente a 2024, de donde están extraídos estos datos.

