Iglesias critica a su propio Gobierno por los errores de «comunicación» en el plan de los niños

Disculpas sí, pero no por errores propios sino por los fallos de «comunicación» de sus compañeros de Gobierno. Pablo Iglesias empleó hoy más tiempo en pedir perdón a pequeños y mayores por el caos provocado por el proyecto primigenio de dejar salir a los ... niños solo para hacer la compra que en explicar la normativa ya reformada que sí que permitirá a los pequeños un esparcimiento lúdico como tal. Iglesias lo que no hizo fue arrojar luz sobre la que se ha convertido ya en una de las grandes incógnitas de esta crisis sanitaria: ¿de quién fue la idea de vincular las salidas de los menores a las expediciones al supermercado?

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, en su comparecencia con el ministro de Sanidad Salvador Illa, sorteó todas y cada una de las preguntas en las que los periodistas le preguntaban el nombre del 'padre' del polémico plan o qué expertos habían sugerido que los niños estaban mejor en la compra que jugando con sus juguetes en un espacio público controlado. Lo más cercano a una explicación de lo ocurrido que dio Iglesias fue que lo que se decidió en el Consejo de Ministros del martes fue una «regulación general» para permitir las salidas de los niños, pero que en ningún momento se especificaron las condiciones, porque éstas debía desarrollarlas, a través de una orden, el equipo designado para ello, compuesto entre otros por el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Infancia que depende de la Vicepresidencia del propio Iglesias.

¿Por qué entonces la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda posterior al consejo de ministros se empeñó en insistir en que los niños solo podrían salir a acompañar a los adultos a las gestiones que ya les permite el estado de alarma? Iglesias dijo que todo fue un error de «comunicación» por parte del Ejecutivo, señalando implícitamente a su portavoz. «Lo que ocurrió es que como Gobierno no comunicamos bien. Eso generó un malestar social evidente y, por lo tanto, nos pusimos a trabajar inmediatamente para hacer lo que ya estaba previsto hacer, que era sacar esa orden cuyos contenidos hemos explicado este jueves y que estará en vigor el domingo», apuntó el vicepresidente, al tiempo que negaba cualquier división en el seno del Ejecutivo.

«Es evidente que no comunicamos bien. Y cuando uno no se explica bien, tiene que ponerse a trabajar. Eso fue lo que hicimos a partir de esa misma tarde del martes. Con toda la humildad, se han cometido errores y se seguirán cometiendo», abundó Pablo Iglesias. «Lo que el país espera del Gobierno es ante todo humildad. Estamos en unas circunstancias muy difíciles. No hay cosa más torpe que no corregir cuando uno se equivoca. No somos omnipotentes», apostilló el líder de Podemos deshaciéndose en disculpas durante varios minutos.

Mensaje personal

Su 'mea culpa' tuvo un aparte especial para los más pequeños, a los que Iglesias se dirigió personalmente en un momento de su comparecencia en Moncloa. «Hoy hablamos de vosotros y quiero pediros disculpas. En las últimas horas, no hemos sido todo lo claros que podíamos para explicar cómo podéis salir a partir del domingo. Sé que el confinamiento para vosotros no está siendo fácil y quiero daros las gracias. Cuando se toman decisiones difíciles, se pueden cometer errores», reiteró.

Pablo Iglesias fue la cara que pidió perdón en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez por la confusión provocada el martes, pero todas las fuentes consultadas apuntan a que efectivamente ni él ni su equipo en la Dirección General de Infancia fueron los causantes de este desbarajuste. De hecho, al final de la pasada semana –según explican estas mismas fuentes- la Vicepresidencia Social presentó al jefe del Ejecutivo su borrador sobre el alivio del confinamiento para los niños que, excepto un par de matices (el cambio de 12 a 14 años y la ventana de horaria permitida) era idéntico al texto dado a conocer hoy. Sánchez dio su visto bueno a ese documento y el sábado de la pasada semana, basándose en ese borrador, anunció que los menores disfrutarían «de un rato al día del aire libre».

Con ese documento ya más o menos consensuado, y a falta de cerrar solo algunos flecos, se celebró el Consejo de Ministros en el que la vicepresidenta Carmen Calvo anunció a sus compañeros que, como ha explicado hoy Iglesias, se iba a hacer un anuncio muy genérico a la espera de Sanidad e Infancia cerraran el texto final. Cuando Montero en la rueda de prensa aseguró que los niños solo podrían salir para acompañar a sus padres al 'super' no solo dejó boquiabierta a toda España, sino también a una parte del propio Gobierno, sobre todo la os miembros de Podemos, según han confirmando en las últimas horas fuentes del Ejecutivo que, como Iglesias, han rechazado explicar quién le dijo a Montero que dijera lo que dijo el martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.