El Gobierno autoriza a los niños a salir una hora entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche

Al final se ha impuesto el criterio de expertos, pedagogos y psicólogos: los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del próximo domingo durante una hora a una zona no más distante de un kilómetro de su domicilio. Lo podrán ... hacer con sus juguetes, bicicletas, pelotas y patinetes... eso sí, sin compartirlos con otros pequeños. La salida estará en todo momento supervisada por un adulto que haya convivido con ellos durante la cuarentena.

El Gobierno deja una amplia ventana para esas salidas: de nueve de la mañana a nueve de la noche. Eso sí, el Ejecutivo pide a los padres que se evite la «hora punta» para facilitar que se mantengan las distancias entre pequeños.

El vicepresidente 'social' Pablo Iglesias y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han confirmado hoy que el Gobierno ha enterrado para siempre su polémico proyecto primigenio de solo permitir salir a los menores para acompañar a sus padres a gestiones como hacer la compra o ir al banco.

Ambos han presentado el acuerdo que da luz verde a que los pequeños tengan un tiempo de esparcimiento al aire libre en lugares públicos, aunque con muchas limitaciones, empezando por el hecho de que los menores no podrán interactuar con otros pequeños con los que no hayan estado confinados (lo que en la práctica reduce los juegos a los hermanos) y no podrán pisar las zonas infantiles y los parques que seguirán cerrados, según establece la normativa que Sanidad va a plasmar en breve en una guía.

Sin fiebre

Este reglamento también recoge que un adulto, que no tiene que ser a la fuerza un progenitor o tutor legal (puede ser otro familiar como un abuelo o un «hermano mayor» o un cuidador), podrá hacerse cargo de un máximo de tres niños durante estas salidas. En ningún caso se permita la salida de menores que presenten síntomas compatibles con el coronavirus, especialmente si el pequeño tiene fiebre.

Iglesias ha explicado que el Gobierno no a va dar instrucciones específicas sobre el uso de los espacios comunitarios de las urbanizaciones. Serán las propias comunidades de vecinos las que decidan si dejan a los niños deambular por esos espacios, aunque siempre guardando la distancia con otros residentes.

Las reglas de este alivio del desconfinamiento infantil son prácticamente idénticas al borrador que había propuesto la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, dependiente de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, quien finalmente ha acabado de imponer su criterio de permitir que haya ejercicio físico, carreras, patinetes, pelotas y bicicletas en las calles, siempre y cuando se mantengan las medidas de distanciamiento social. Al menos un metro, aunque lo ideal, según ha detallado Illa, serían dos metros.

En el medio rural, ha explicado el vicepresidente Iglesias, «se podrá salir por el campo y el bosque» pero, evidentemente, siempre manteniendo el distanciamiento.

Mascarillas

El ministro Illa ha aclarado que no será obligatorio el uso de las mascarillas para los menores, aunque sí recomendado, como lo será el lavado de manos antes y después de la salida.

El Gobierno se ha mostrado convencido de que no será necesario hacer uso de las sanciones para que los padres no abusen del permiso de salida que tendrán los pequeños a partir del domingo. Pablo Iglesias ha recordado que hasta ahora la «clave del éxito del confinamiento está siendo el enorme sentido cívico de todas partes y la autodisciplina» y se ha mostrado convencido de que «la norma va a funcionar por el sentido común de la gente y en especial el de los niños y niñas». «Hay que saber que los límites de esta norma son para salvar vidas», ha destacado.