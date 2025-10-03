Los factores que contribuyen al herpes labial: «Hay que controlar las circunstancias que lo favorecen» El doctor Vincent Valinducq aconseja controlar el estrés y la fatiga entre otros desencadenantes

Es una de las afecciones virales más comunes y desagradables. Conocido popularmente como «fuego» o «calentura», el herpes labial se manifiesta como pequeñas ampollas alrededor de los labios y afecta a una gran parte de la población. Aunque suelen curarse en unas dos o tres semanas sin dejar cicatriz, el virus que los causa permanece en el cuerpo de por vida.

A menudo se asocia su aparición con la fiebre, pero esta no es la única causa. El doctor Vincent Valinducq explica que hay otras circunstancias que pueden desencadenar un brote. «Es cierto que cuando hay fiebre, se puede tener un herpes labial, pero hay otras circunstancias que favorecen su aparición: 'el estrés', la fatiga… A veces es el sol, y en las mujeres, puede ser durante las reglas», recuerda este mediático médico francés.

Esta afirmación es respaldada por múltiples especialistas, como los médicos de la Clínica Mayo, quienes identifican que una vez que una persona se ha contagiado con el virus del herpes simple (generalmente de tipo 1 o HSV-1), este permanece latente en los ganglios nerviosos. Diversos factores pueden «despertar» al virus, provocando la reaparición de las lesiones. Además de los mencionados por el Dr. Valinducq, otros desencadenantes incluyen cambios en el sistema inmunitario, lesiones en la piel, el consumo de alcohol y tabaco e incluso intervenciones dentales.

Claves para detener el herpes labial

La clave para un manejo eficaz es la prontitud. Los brotes de herpes labial suelen seguir un patrón reconocible. «Entonces, cuando sientes que va a salir, que quema, ¿qué se puede hacer? Actuamos de inmediato», aconseja el dr. Valinducq. Esta primera etapa se caracteriza por una sensación de hormigueo, picazón o ardor en la zona donde aparecerán las ampollas, aproximadamente un día antes de que sean visibles. Posteriormente, surgen pequeñas ampollas llenas de líquido que pueden agruparse. Finalmente, estas ampollas se rompen, liberan el líquido y forman una costra que dura varios días hasta su curación completa. El primer brote puede ser más severo e ir acompañado de fiebre, dolor de garganta y malestar general.

Valinducq, habitual referencia en varios medios de comunicación franceses, subraya la importancia de actuar «antes de que salga, antes de que venga a molestarte». Para ello, existen tratamientos que ayudan a controlar los brotes. «Tienes a tu disposición en la farmacia, sin receta, una pequeña crema local que puede ayudarte si realmente son los síntomas que has reconocido», añade. Estas cremas antivirales, a menudo con aciclovir, pueden acelerar la curación.

En casos de brotes recurrentes o severos, un médico puede recetar medicamentos antivirales por vía oral. Es importante señalar que estos tratamientos alivian los síntomas y aceleran la sanación, pero no eliminan el virus del cuerpo. Adicionalmente, existen remedios caseros como el extracto de propóleo, el té de toronjil o la equinácea que, según algunos estudios, pueden ayudar a aliviar los síntomas por sus propiedades antivirales y antiinflamatorias. Sin embargo, no sustituyen el tratamiento indicado por un profesional de la salud.

Prevención de los brotes

La prevención es fundamental para quienes sufren brotes recurrentes. El doctor. Valinducq recomienda así identificar el factor desencadenante personal. «Yo tengo pacientes que me dicen que es el sol. En ese caso, se aplican un protector labial que los protegerá de los rayos UV para calmar las erupciones», explica. Este consejo se alinea con las recomendaciones generales de aplicar protector solar en los labios si la exposición al sol es un detonante conocido.

Medidas preventivas del herpes labial Evitar el contacto directo con este herpes, como besos o compartir objetos personales como cubiertos o toallas

Fortalecer el sistema inmunitario a través de un estilo de vida saludable también es clave

Reducir el estrés, descansar adecuadamente, mantener una alimentación equilibrada

Mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio moderado y evitar el tabaco y el alcohol

En definitiva, aunque el herpes labial es una afección persistente, comprender sus detonantes y actuar con rapidez ante los primeros síntomas puede marcar una gran diferencia en la duración y severidad de los brotes, permitiendo un mejor manejo de esta común infección viral.