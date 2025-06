Denuncian que el Ozempic anula el efecto de la píldora y aumenta los embarazos

Reino Unido ha dado la alerta por embarazos indeseados en mujeres que tomaban la píldora y, a la vez, Ozempic u otros fármacos contra la ... obesidad. El informe que ha motivado la advertencia lanzada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) recoge el caso de 40 chicas que se quedaron embarazadas pese a tomar anticonceptivos orales. A raíz de esta evidencia, las autoridades sanitarias han aconsejado utilizar «un método de barrera» para prevenir gestaciones no buscadas.

Isabel Silva Reus, vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), confirma que recibieron el aviso en marzo «a través de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva de Reino Unido». «Nos llamó mucho la atención», reconoce. Desde entonces, han incluido esta advertencia como rutina en las consultas. «A las chicas con problemas de obesidad que están en tratamiento les instamos a añadir un segundo método anticonceptivo durante las primeras cuatro semanas tras iniciar la toma de Ozempic u otros. Y también deben protegerse de manera extra durante cuatro semanas cada vez que aumenten la dosis de las inyecciones para bajar peso», señala la ginecóloga.

Aclara que para este efecto barrera sirve cualquier anticonceptivo que no se administre por vía oral: «El DIU, que se pone por un espacio de cinco años, los inyectables que se ponen cada mes, el anillo vaginal que tiene una duración de un mes, los parches semanales…».

Tampoco durante el embarazo

La especialista explica que lo que deja sin efecto a la píldora tiene que ver con la GLP-1, la hormona que juega un papel fundamental en la regulación de los niveles de glucosa y el apetito. «Los medicamentos recetados contra la obesidad contienen tirzepatida (Mounjaro) o semaglutida (Ozempic), que son agonistas de la GLP1 (incrementan su actividad), y eso afecta a la acción del anticonceptivo que se administra vía oral». Estos fármacos son efectivos en la pérdida de peso porque imitan el comportamiento de las hormonas naturales producidas en el intestino que contribuyen a la sensación de saciedad, de modo que la persona que los toma siente menos hambre.

El prospecto de Ozempic ya advierte de los riesgos de su toma durante el embarazo «porque se desconoce si afecta al feto» y recuerda que si la mujer se queda embarazada mientras lo toma -que es lo que les pasó a las 40 chicas cuyo caso ha motivado la alerta en Reino Unido- «será necesario cambiarle el tratamiento». En la ficha técnica del medicamento se aconseja interrumpir las inyecciones contra la obesidad «con al menos dos meses de antelación» si la paciente se quiere quedar embarazada.

Aparte de los riesgos ya conocidos para las mujeres gestantes, ahora se sabe que estos populares fármacos contra la obesidad interfieren con la píldora. Aclara Isabel Silva que existen dos tipos píldoras, pero que solo una se receta a las mujeres obesas. «La píldora combinada no es efectiva a partir de un determinado índice de masa corporal, por eso no la toman, pero existe otra, la llamada píldora solo gestágenos, que sí está indicada en estos casos». Tras la advertencia de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), las mujeres que toman esta segunda píldora deberán cambiar de método anticonceptivo o añadir otro que no sea vía oral.

Fama de 'fármaco milagro'

Desde la Sociedad Española de Contracepción animan a que este informe elaborado por las autoridades sanitarias británicas dé paso a «más investigación porque faltan todavía estudios» que ahonden en esta causa efecto, en esta 'colisión' entre las inyecciones para perder kilos y los anticonceptivos que se tragan.

La investigación que ha hallado esta relación es significativa por su posible afectación (en número), ya que Ozempic y otros agonistas del receptor GLP-1 son fármacos originalmente desarrollados y aprobados para el tratamiento de la diabetes en personas con obesidad pero en los últimos años se han popularizado como eficaz 'pierde peso'. Fueron aprobados en Europa en 2018 y un año más tarde llegaron a las farmacias españolas. Casi desde entonces hay problemas recurrentes de desabastecimiento de su marca comercial más conocida.