EH Bildu solicita paralizar la asignación de plazas en toda la OPE hasta aclarar el caso La coalición abertzale tacha de «insuficiente e incoherente» la decisión de Salud de detener el proceso solo en ocho categorías IKER MARÍN Miércoles, 24 julio 2019, 06:47

La decisión de paralizar la asignación de plazas en ocho categorías médicas de la OPE de Osakidetza investigadas por presuntas irregularidades no convence para nada a EH Bildu. La coalición independentista considera «insuficiente e incoherente» la decisión que hizo pública el lunes el director general de Osakidetza, Juan Diego. Por ello, solicitan «de nuevo» al Departamento vasco de Salud que, «en tanto en cuanto no se aclaren las irregularidades que están siendo investigadas, suspenda cautelarmente el proceso de resolución de la OPE en todas las especialidades excepto Pediatría Extrahospitalaria y Médico de Familia».

El máximo responsable del Servicio Vasco de Salud afirmó el lunes, en la presentación de los exámenes pendientes de la OPE, que a partir de septiembre Salud comenzará a publicar los resultados de las 78 categorías que «no están cuestionadas para nada». En esa misma comparecencia confirmó que hay ocho categorías en procesos judiciales y que por ello, hasta que los tribunales «se pronuncien» no pueden seguir adelante con el proceso. Entre esas ocho categorías están las tres que Osakidetza anunció que se deben repetir por irregularidades en su desarrollo - Angiología, Anestesia y la práctica de Cardiología- y otras cinco que Juan Diego no desveló pero que podrían ser las otras cinco en las que Salud abrió una investigación interna: Digestivo, Traumatología, Urología, Medicina Intensiva y Cirugía Plástica.

A juicio de la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, «carece de sentido seguir adelante con el proceso cuando la investigación en marcha puede obligar más adelante a invalidar algunas de las resoluciones que ahora se pueden tomar». Considera que eso sería «más dañino que parar la asignación de plazas; tanto Salud como Osakidetza tendrían que tener eso en cuenta y actuar con más prudencia». Al hilo de las declaraciones de ayer del director general de Osakidetza, Ubera, no entiende como es posible que si «la investigación interna de Osakidetza concluyó que, salvo en tres especialidades, no había irregularidades, ¿a qué viene ahora suspender el proceso en ocho categorías?». La parlamentaria también considera «incoherente» esta decisión del Servicio Vasco de Salud. Se explica Ubera: «Son 11 las especialidades investigadas en un juzgado de Gasteiz, es decir, hay 11 categorías bajo sospecha, pero Salud, solo paraliza ocho, no es nada coherente».

Ubera recuerda que EH Bildu pidió en mayo suspender cautelarmente el proceso de resolución de la OPE en todas las categorías, salvo dos, y «el PNV se opuso, alegando que esa opción no era legal por ir contra la normativa. Ahora, sin embargo, tiene ocho especialidades paralizadas, con lo que reconocen que nuestra propuesta era legal».