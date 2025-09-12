Las ambulancias de Osakidetza acumulan 55 accidentes en Gipuzkoa en lo que va de año

Las ambulancias que dan servicio a Osakidetza han sufrido más de medio centenar de accidentes en Gipuzkoa en lo que va de año. Los 54 ... siniestros que han sufrido estos vehículos durante los primeros 8 meses de 2024 colocan al territorio a la cabeza en número de percances en Euskadi, donde en este mismo tiempo se han contabilizado 131 accidentes. En Bizkaia han sumado 40 siniestros, mientras que en Álava han sido 37.

En lo que respecta a Gipuzkoa, una veintena de choques corresponden a vehículos de soporte vital básico, mientras que las 34 restantes hacer referencia a los no asistenciales. Ninguna UVI móvil (soporte vital avanzado) ha protagonizado ningún percance de este tipo desde enero. Una proporción que se repite en los otros dos territorios del País Vasco, según se desprende de un informe que el Departamento de Salud ha remitido al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Rebeka Ubera, de EH Bildu.

La mayoría de estos accidentes se han saldado sin mayores consecuencias para los integrantes de esas ambulancias, si bien la consejería detalla que, en el caso de Gipuzkoa, dos sanitarios que en ese momento iban a bordo de alguno de estos vehículos tuvieron que cogerse la baja como consecuencia del siniestro. En el conjunto de Euskadi asciende a una decena de profesionales. En el resto de casos, los incidentes fueron cosa de chapa y pintura, si bien desde Salud no entran a detallar en las circunstancias de cada uno de estos accidentes.

El servicio de Emergencias de Euskadi dispone de lago menos de un centenar de ambulancias. 63 de soporte vital básico, 12 de soporte vital avanzado y 11 de soporte vital con enfermería, a las que hay que sumar también el helicóptero, diseñado para acceder rápidamente a lugares inaccesibles por tierra a este tipo de vehículos. A esta flota se añaden los vehículos que realizan transporte sanitario no asistencial, utilizados para traslados no urgentes de pacientes por prescripción médica, como consultas programadas, rehabilitación o altas hospitalarias. Se trata, por tanto, de vehículos que no está acondicionado para prestar asistencia sanitaria en ruta.

El servicio de ambulancias que se presta en Euskadi ha sido foco de conflicto para el Gobierno Vasco en los últimos tiempos. Ejecutivo vasco y La Pau, la empresa que gestionaba este servicio en Bizkaia y Álava, pactaron en octubre la salida de la firma catalana después de acumular en los últimos meses un sinfín de retrasos y deudas con sus trabajadores. Bizkanb, en la que participa Sanir, asumió las funciones a finales del año pasado. Cuestionado por las condiciones del personal, el consejero asegura que Salud «solicita a las empresas adjudicatarias la relación nominal de trabajadores y relación de liquidación de cotizaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de cotización».