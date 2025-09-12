Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una ambulancia accede a las Urgencias del Hospital Donostia. Iñigo Royo

Las ambulancias de Osakidetza acumulan 55 accidentes en Gipuzkoa en lo que va de año

Una veintena de incidentes corresponden a vehículos de soporte vital básico y 34 a los no asistenciales

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:14

Las ambulancias que dan servicio a Osakidetza han sufrido más de medio centenar de accidentes en Gipuzkoa en lo que va de año. Los 54 ... siniestros que han sufrido estos vehículos durante los primeros 8 meses de 2024 colocan al territorio a la cabeza en número de percances en Euskadi, donde en este mismo tiempo se han contabilizado 131 accidentes. En Bizkaia han sumado 40 siniestros, mientras que en Álava han sido 37.

