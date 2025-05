Sin alcohol ni agua oxigenada, así es el botiquín ideal en casa: «son preferibles otras opciones»

J. F. Domingo, 11 de mayo 2025, 07:27 Comenta Compartir

Accidentes menores, pequeñas quemaduras, dolores de cabeza o picaduras inesperadas son parte del día a día en cualquier hogar. Estar preparado para estas situaciones puede marcar la diferencia y evitar visitas innecesarias a centros de salud. El doctor Fernando Fabiani, médico de familia y conocido colaborador en diversos medios de comunicación ha compartido recientemente sus recomendaciones sobre los elementos esenciales que no deberían faltar en nuestro botiquín casero.

Según el doctor Fabiani, el objetivo de un buen botiquín básico es poder «resolver pequeñas accidentes y heridas en casa». Para la cura de heridas, más allá de las tradicionales gasas, esparadrapo o apósitos para cubrir cortes menores, la elección del antiséptico es crucial. El médico explica que, aunque el alcohol y el agua oxigenada han sido un clásico que ya no recomiendan los sanitarios, actualmente se prefieren otras opciones.

«Ahora se habla siempre de esa clorexidina o esa pobidona yodada como los elementos fundamentales para curar las heridas y que por lo tanto son los que tenemos que tener en casa». La razón del cambio, según explica, es que el alcohol y el agua oxigenada «son más agresivos frente a la mucosa, pueden producir cierto grado de inflamación y enlentecen un poquito el proceso de cicatrización».

Medicación para síntomas comunes

Otro pilar del botiquín debe ser la medicación para el manejo de síntomas comunes. Es fundamental tener analgésicos antitérmicos. El médico y divulgador menciona específicamente «un paracetamol o ibuprofeno«, aclarando que se debe elegir el que sea adecuado para cada persona, por ejemplo, si existe alguna alergia. Estos fármacos son útiles para una variedad de molestias: «para pequeños dolores, para destemplanza, para un poquito de fiebre. Me duele la cabeza».

Además de estos básicos, el médico sugiere incluir elementos específicos para problemas recurrentes o comunes:

El botiquín ideal para el hogar Para curar heridas: gasas, esparadrapo, apósitos, así como povidona yodada y clorhexidina

Para tratar dolores y fiebre: ibuprofeno y paracetamol

Un antiácido, especialmente «si padezco de hernia de iato y de vez en cuando tengo muchos reflujos»

Alguna pomada para una picadura

Una pomada para «un tipo de eccema que me suele salir, sobre todo si me sale con frecuencia»

Una pomada para quemaduras leves, algo práctico por si «te salta un poquito de agua caliente o aceite al cocinar»

Finalmente, el Dr. Fabiani enfatiza la importancia de tener a mano la medicación para aquellas condiciones crónicas o recurrentes que uno sabe que padece, incluso si no requiere tratamiento diario. Pone los ejemplos de «personas que padecen de alergia y que no lo tomo todo el año, pero de vez en cuando yo sé que vienen fechas en las que empiezan los síntomas» o «personas que son asmáticas pero que no usan inhaladores a diario». El objetivo es contar con esa «medicación a la que yo sé que a lo largo del año suelo tener que recurrir» para poder usarla inmediatamente si es necesario, sin importar si es «un sábado a las 12 de la noche».

Contar con estos elementos esenciales recomendados por el Dr. Fernando Fabiani puede proporcionar tranquilidad y la capacidad de resolver eficazmente muchos de los pequeños incidentes de salud que ocurren en el hogar.

