Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano Zelai Txiki, Saltxipi y Piparra - Brasas representan al País Vasco en el ranking TheFork Summer Hits 2025, que selecciona los 50 mejores restaurantes con terraza

El verano se saborea mejor al aire libre, y TheFork lo sabe. La reconocida plataforma gastronómica ha publicado su lista TheFork Summer Hits 2025, en la que destaca los 50 mejores restaurantes con terraza de toda España. Entre ellos, tres establecimientos del País Vasco han logrado hacerse un hueco gracias a su propuesta culinaria, su entorno privilegiado y su servicio: Zelai Txiki, Saltxipi y Piparra - Brasas & Vinos.

Zelai Txiki (San Sebastián)

Ubicado en el monte Ulía, este restaurante donostiarra ofrece unas vistas inmejorables de la ciudad y la bahía de La Concha desde su amplia terraza. Con una cocina tradicional vasca de producto, Zelai Txiki es el lugar ideal para disfrutar del verano entre naturaleza, gastronomía auténtica y panorámicas únicas. Su atmósfera tranquila y su atención al detalle lo han convertido en uno de los favoritos de locales y visitantes.

Saltxipi (San Sebastián)

Clásico entre los clásicos, Saltxipi es sinónimo de tradición y excelencia. Su terraza, rodeada de vegetación y en un entorno tranquilo a pocos minutos del centro, invita a saborear su famosa parrilla de mariscos y pescados frescos en un ambiente relajado y elegante. Es una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia vasca genuina con el plus del aire libre.

Piparra - Brasas & Vinos (Vitoria)

Este asador moderno situado en la capital alavesa ha conquistado paladares con su propuesta basada en brasas y vinos selectos. Su terraza, acogedora y rodeada de vegetación, es perfecta para una experiencia gastronómica de altura que rinde homenaje a la cocina vasca contemporánea. La calidad del producto y la ejecución de cada plato lo posicionan como uno de los grandes descubrimientos del verano.

El País Vasco, entre los destinos gastronómicos del verano

Según TheFork, los restaurantes seleccionados cumplen criterios exigentes: una ubicación destacada, una valoración media superior al 8,4, un alto volumen de tráfico y reseñas, y, por supuesto, una terraza que eleva la experiencia. El País Vasco se posiciona en este particular ranking con tres restaurantes.

Desde rooftops con vistas infinitas hasta rincones escondidos en plena naturaleza, la edición 2025 del ranking celebra la diversidad gastronómica y premia a aquellos lugares donde la cocina se fusiona con el entorno para crear momentos inolvidables.