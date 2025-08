Los motivos por los que 'The Times' elige a Bilbao por encima de San Sebastián como mejor destino gastronómico La sorprendente lista elaborada por dos periodistas del diario británico presenta a la capital vizcaína en primer lugar y a la guipuzcoana en el séptimo

J. Falcón San Sebastián Miércoles, 6 de agosto 2025, 12:52 Comenta Compartir

Las listas o rankings de todo tipo siempre están sujetos a debate, sin embargo hay unos más llamativos que otros. En los últimos años se han popularizado los dedicados a la gastronomía y que presentan «los mejores restaurantes», «los hoteles imprescindibles» o «los destinos que no te puedes perder». Entre este mar de propuestas, llama la atención desde San Sebastián el artículo publicado recientemente por el diario británico 'The Times' que selecciona «10 de las mejores ciudades de España para la comida» en el que no figura de forma destacada la capital guipuzcoana.

Los dos autores de esta guía «para amantes de la comida» centrada en ciudades españolas han elegido en el número uno de su lista a Bilbao, cuyo apartado titulan algo así como «lo mejor de lo mejor del País Vasco». Antes de citar los «elaborados pintxos de su casaco antiguo y gastrobars de Bilbao La Vieja», escriben que la capital de Bizkaia «despierta tus sentidos en el mercado de La Ribera junto al río» y que «cualquier amante de la gastronomía que pasee por los puestos admirando mariscos y verduras comprenderá por qué la cocina vasca es una de las mejores del mundo». Finaliza la reseña recomendando probar el bacalao a la vizcaína con un «aterciopelado» vino de Rioja Alavesa.

Elogios a la gastronomía donostiarra

Los elogios hacia la gastronomía donostiarra no escasean tampoco, pero hay que bajar hasta el puesto número 7 para encontrar la reseña dedicada a San Sebastián, ubicada bajo las de Sevilla, Logroño, Oviedo, Madrid y Barcelona, y solamente colocada por encima de la gastronomía que puede degustarse en Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza.

El texto dedicado a Donostia aparece bajo el título «Ideal para pintxos y txakoli», y comienza destacando sus numerosos restaurantes con estrellas Michelin para una ciudad «que se encuentra entre los mejores destinos gastronómicos del mundo». Los autores, Qin Xie y Julie Alpine, avisan que hay opciones más baratas si el viajero opta por degustar los célebres pintxos «para no gastarte una fortuna».

Como no podía ser de otra forma, se destacan las barras de la Parte Vieja para probar lo que definen como «aperitivos parecidos a tapas, que suelen ser bocados deliciosos pinchados con un palillo en una rebanada de pan». También añade que cada establecimiento tiene su especialidad y cita ejemplos como langostinos en tempura, ternera al vino tino o raviolis de mollejas. No se olvidan de recomendar cruzar el río Urumea para visitar los «gastrobares de Gros y probar una copa de txakoli, el vino blanco local».

El bocadillo de calamares madrileño, por delante

Un listado más en el que esta vez no triunfa Donostia y se elogian por encima otras exquisiteces como las aceitunas y el jamón ibérico de Sevilla, las tapas de la calle Laurel de Logroño, la sidra asturiana e incluso los bocadillos de calamares acompañados de vermut en la plaza Mayor de Madrid. Habrá que quedarse con otros como el que le nombró a San Sebastián como mejor ciudad del mundo para comer o el ranking que le sitúa como el mejor destino gastronómico internacional.