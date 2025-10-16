Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reina Letizia de España saluda al papa León XIV. EFE

La reina y el Papa denuncian en la FAO el uso del hambre «como arma de guerra»

Esta organización de Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Alimentación y los 80 años desde su fundación

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:11

Comenta

La denuncia del uso del hambre como un arma de guerra estuvo presente en los discursos que el Papa León XIV y la reina doña ... Letizia ofrecieron este jueves en la sede de la FAO en Roma, donde se celebró el Día Mundial de la Alimentación. La reina, que pudo saludar al Pontífice y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trató de sacudir las conciencias enumerando «algunas razones para la desesperanza» en los tiempos «complejos» que estamos viviendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  6. 6 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  9. 9 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  10. 10 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La reina y el Papa denuncian en la FAO el uso del hambre «como arma de guerra»

La reina y el Papa denuncian en la FAO el uso del hambre «como arma de guerra»