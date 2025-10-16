La receta de taco vasco de David Muñoz: txuleta, salsa de huevo frito y tuétano El cocinero madrileño prepara unos tacos vascos con una mezcla de ingredientes y la brasa como protagonista

Jueves, 16 de octubre 2025

El cocinero David Muñoz vuelve a romper las reglas. Esta vez lo hace fusionando el espíritu vasco de la brasa con la intensidad callejera del taco mexicano. ¿El resultado? Un taco vasco. El chef madrileño es un experto en mezclar sabores y disfruta combinando ingredientes. Ya hizo una paella al estilo vasco que también fue muy comentada y otra al estilo donostiarra con: txangurro, kokotxas, tempura y una guindilla vasca ahumada al sarmiento.

La base de estos tacos vascos de David Muñoz es una tortilla de maíz hecha directamente a la brasa. la carne de txuleta no puede faltar en esta receta, asada al punto justo, con el exterior caramelizado y el interior jugoso. Pero la sorpresa llega con una especie de revuelta con las yemas de huevos de pollita, esos primeros huevos de gallinas jóvenes, diminutos, de yema casi líquida y color amarillo intenso, que se transforman en una salsa cremosa de huevo frito que se funde sobre la carne.

David Muñoz construye su taco como una bomba de matices. Además de la carne de txuleta y la mezcla de huevos fritos, el taco vasco tiene una base muy potente de verduras y frutas. Cebolleta fresca picada y tomate de huerta. Mango 'alfonso', con albahaca, cilantro, zumo de lima y vinagre de arroz. David Muñoz también añade aceite y chipotle ahumado.

David Muñoz: «Tortilla y tuétano... no hay palabras»

En la brasa, además de la carne de txuleta, el cocinero madrileño también ha colocado tuétanos. Y este es el ingrediente que añade a sus tacos vascos. «Tortilla y tuétano... no hay palabras», exclama mientras disfruta de su elaboración.

Así carne de txuleta, salsa de huevo frito, tuétano y la mezcla de verduras y fruta anterior se convierten en la receta elegida por David Muñoz para elaborar sus tacos vascos. Una explosión de sabor. «La Gozadera del Txoko Pedroche», escribe en sus redes sociales.